Quelle est votre boisson des Fêtes favorite ? Le cidre chaud ? Le lait de poule ? Ou peut-être est-ce le chaï latte ?

Maude Goyer

Collaboration spéciale

Réconfortante, surtout après un après-midi à l’extérieur, cette boisson ancestrale originaire de l’Inde se prépare en un tournemain à la maison.

Voici la recette simplissime de Nancy Bordeleau, du site Cinq Fourchettes :

On fait chauffer (sans faire bouillir) 1 ½ tasse de lait, on ajoute deux sachets de thé chaï, un anis étoilé et deux graines de cardamome.

On brasse et au bout de 13 ou 14 minutes, on passe au tamis, puis on ajoute 1 c. à table de sirop d’érable et on râpe un peu de cannelle avant de déguster.

Miam !

