Quoi de mieux pour insuffler un peu de magie à votre quotidien de fin d’année que d’organiser un week-end de films de Noël ?

Commencez par trouver le plus de coussins possible pour construire dans votre salon un fort, un radeau ou une résidence secondaire, avant de faire une sélection des meilleurs classiques de Noël sur vos plateformes d’écoute préférées : Klaus, Love Actually, La guerre des tuques, Le sapin a des boules, Nez rouge, Home Alone, Le miracle de la 34e Rue, Joyeux Noël, Le Noël des Muppets, etc. Pour pimenter le tout, préparez du maïs soufflé sucré !

> Voyez des recettes de maïs soufflé de Ricardo

