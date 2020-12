Pour patienter jusqu’à Noël, nous vous offrons chaque jour une idée pour égayer votre journée, prendre soin de vous ou vous gâter un peu. Car, après tout… on le mérite bien !

Samuel Larochelle

Collaboration spéciale

Même si les karaokés ont eu mauvaise presse au Québec récemment, ce n’est pas une raison pour bouder votre plaisir de chanter au sein de votre bulle sociale. Entre colocataires ou membres d’une famille habitant sous un même toit, faites valoir vos talents chansonniers lors d’une soirée de karaoké maison dédiée aux plus beaux chants de Noël ! Petit conseil : réchauffez votre voix avec Les anges dans nos campagnes, Au royaume du bonhomme hiver et Mes douze jours de Noël, avant de vous attaquer à Minuit Chrétien et All I want for Christmas is You. N’est pas Fernand Gignac et Mariah Carey qui veut !

Sing King Karaoke offre sur YouTube l’une des meilleures sélections de chansons pour faire du karaoké. Il suffit d’écrire le nom de la chanson recherchée une fois sur la page. Il existe aussi plusieurs applications.

> Consultez la page YouTube de Sing King Karaoke

