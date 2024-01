C’est dans un tout autre style que Natalie et son conjoint ont fabriqué leur sauna, installé sur le terrain de leur chalet dans les Cantons-de-l’Est.

Ici, pas de forme de barrique, plutôt un grand cabanon mignon, plus classique, capable d’accueillir de 8 à 10 personnes ! Au départ, le plan était de commander un modèle en kit à monter soi-même, de style IKEA, mais le couple a finalement opté pour une autoconstruction à 100 %, lui permettant d’avoir un sauna de deux à trois fois plus spacieux et tout équipé pour le même budget.

Faisons d’abord le tour du propriétaire. Mesurant 14 pieds de longueur sur 10 pieds de largeur et équipé d’un vestibule, le sauna a été construit en cèdre et isolé à la laine de verre, afin de juguler les pertes énergétiques. On remarque immédiatement l’immense baie vitrée qui permet de prendre un bain de lumière… avant de se lancer dans la piscine juste en face, l’hiver ! « Parfois, on fait un trou dans la glace et on se trempe dedans après une séance au sauna », précise Natalie Brown, qui s’est inspirée de photos trouvées sur l’internet ou de publications Pinterest afin de fixer son propre design.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Spacieuse, la pièce peut accueillir de 8 à 10 personnes.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La baie vitrée donne sur les arbres et la piscine, juste en face.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE De petits crochets dans le vestibule donnent un air de spa à la construction.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Des haut-parleurs ont été placés à l’extérieur et à l’intérieur du sauna. 1 /4







Avec l’option tout garni : doubles bancs éclairés, chaîne stéréo intérieure et extérieure, ventilation, crochets stylés, et un très pratique panneau de contrôle à distance. « Si tu es dans la remontée pour ta dernière pente de ski à Sutton, de là, tu peux démarrer le sauna et il sera chaud quand tu arriveras au chalet », indique-t-elle. Une fonction également utile pour garder un certain contrôle sur l’utilisation du sauna quand elle loue son chalet, histoire d’éviter les oublis ou les abus.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Très pratique, le contrôle à distance permet d’allumer le chauffage, de l’éteindre, ou d’en régler le thermostat à distance, au moyen de son cellulaire.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Petit sablier pour éviter de s’oublier…

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La température peut atteindre 90 °C. 1 /3





Là aussi, le couple avance que les principes d’édification sont relativement simples pour quiconque a un minimum d’expérience avec des outils ; une scie à onglets et un pistolet à clous seront notamment d’indispensables atouts, tandis que des vidéos sur YouTube peuvent guider le néophyte. Pas de dalle de béton nécessaire, une simple base de roche compactée ayant fait l’affaire. Ensuite, c’est le jeu de Lego classique, avec des planches de cèdre. « Pour le bois à l’intérieur, mieux vaut le prendre sans nœuds, car ils concentrent la chaleur et ça peut être gênant si on les touche, surtout sur les bancs », recommande chaudement Natalie, qui a participé à la construction.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Natalie Brown a beaucoup appris durant la construction, et aimé de l’avoir fait en couple.

J’ai beaucoup appris, c’était une super belle activité de couple. J’ai installé tous les bardeaux d’asphalte sur le toit, aidé à monter les murs intérieurs, assisté mon copain. Natalie Brown

Pour limiter le gaspillage de matériaux, ils ont fait les achats au fur et à mesure, allant tout collecter par eux-mêmes (« On a dû faire 800 voyages chez Rona ! », plaisante Natalie), se fournissant aussi auprès de magasins spécialisés. Le seul élément pour lequel ils ont reçu de l’aide professionnelle fut la lourde vitre, de crainte de la briser lors de son installation.

Le couple est très satisfait du résultat, malgré les imprévus. Par exemple, l’unité de chauffage ne fonctionne pas en dessous de 5 °C. Ils ont donc dû ruser en isolant le vestibule et en ajoutant un petit chauffage pour maintenir la pièce à la température minimale.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le cèdre sans nœuds fait un peu monter le budget, mais il évitera de se brûler le popotin sur les bancs.

Désormais, le beau sauna fait le bonheur des occupants et de leurs invités toute l’année. Les grandes dimensions permettent d’y recevoir les amis et la famille, d’être un terrain de jeu pour les enfants, et même d’y faire son yoga chaud. En prime, il constitue un argument de taille pour faire mousser les locations. Et contrairement à un spa, l’entretien est minimal.

Le principal conseil du couple, qui a travaillé sur le sauna pendant cinq mois : « C’est un projet qu’on s’est donné pour le plaisir, en prenant notre temps et sans deadline, quand on avait le goût de le faire avancer. Le faire à son rythme, c’est la clé de la réussite ! », concluent-ils.