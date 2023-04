En plein boulevard Saint-Laurent, derrière une façade d’époque en brique, se cache un joli jardin urbain. Au fond de ce jardin, on aperçoit une imposante façade en verre dont la transparence dévoile trois grands étages. Sans oublier la chute d’eau, qui nous guide doucement vers l’entrée… Cette étonnante proposition n’émane pas d’un musée ou d’une galerie d’art, mais bien d’un magasin de sofas en plein centre-ville ! Nous avons fait le tour du propriétaire de ce commerce montréalais, maintes fois primé pour son architecture.

Nous rejoignons Tim Zyto, Danny Chartier et Daniel Cohlmeyer au magasin phare du boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Alors que les deux premiers sont les cofondateurs de Montauk Sofa, le troisième est l’architecte dont la firme a réalisé les (imposantes) rénovations du bâtiment. Aujourd’hui, quelques années après l’ouverture, ils peuvent enfin contempler le résultat de ce long travail acharné.

Dès qu'on entre dans le jardin devant le Montauk Sofa, on oublie qu'on se trouve en plein boulevard Saint-Laurent.

La façade en verre s'élève sur trois étages, en plus de compter un sous-sol.



La salle d’exposition se déploie sur trois étages, plus un sous-sol. Les planchers de béton poli créent le parfait écrin pour accueillir les fauteuils et les accessoires exposés. L’espace vaste et lumineux laisse toute la place aux objets, et c’est voulu ainsi.

Les travaux se sont échelonnés sur plusieurs années, se remémorent les propriétaires. Il faut dire qu’ils avaient du pain sur la planche lorsqu’ils ont acquis ce bâtiment, qui date du début des années 1900. Ou plutôt devrait-on dire ces bâtiments, puisqu’ils étaient au nombre de trois. À l’origine, on y trouvait même une ruelle qui serpentait entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique, qui a aujourd’hui disparu. Ce ne fut donc pas une mince tâche de consolider le tout, ainsi que d’obtenir les permis nécessaires pour réaliser leur audacieuse proposition.

Danny Chartier et Tim Zyto, copropriétaires de Montauk Sofa, et l'architecte Daniel Cohlmeyer

Sacrifier des pieds carrés

L’idée maîtresse du projet est sans conteste d’avoir détruit une partie de l’immeuble original afin d’aménager un jardinet à l’avant. Pour des raisons patrimoniales, on a dû conserver la façade sur rue de l’immeuble d’origine, surmonté de bandeaux de fenêtres à carreaux. De la rue, on aperçoit donc surtout ce mur de briques et le jardin qui se dessine derrière.

Les propriétaires n’avaient pas peur d’éventrer le bâtiment pour créer cet espace public. Et le jeu en valait largement la chandelle, car le lieu est comme un petit bijou au milieu du tissu urbain, réalisé de concert avec l’architecte de paysage Myke Hodgins de la firme HETA.

Pendant la belle saison, une petite chute d'eau coule du rez-de-chaussée vers le puits de lumière qui donne sur le sous-sol.

La façade du bâtiment d'origine a été conservée. La nuit, une grille barre le portail pour des raisons de sécurité.



On n’entend pas du tout le bruit de Saint-Laurent, mais plutôt l’eau qui coule, les oiseaux… Il suffit de deux pas et on entre dans un autre monde. Daniel Cohlmeyer, architecte

Pour compenser l’espace perdu à l’avant, ils ont creusé et aménagé le sous-sol. Ce qui s’est avéré une tâche colossale, notamment car le sol était très argileux, rendant l’excavation difficile. Ils ont dû refaire des fondations, ce qui leur a coûté de l’espace de chaque côté des murs. Qu’à cela ne tienne, ils ont décidé que cela ferait partie intégrante du design : des objets sont maintenant exposés sur ces structures de béton !

Quelques produits offerts chez Montauk Sofa

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Quelques produits offerts chez Montauk Sofa

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Quelques produits offerts chez Montauk Sofa

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Quelques produits offerts chez Montauk Sofa

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Quelques produits offerts chez Montauk Sofa

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Quelques produits offerts chez Montauk Sofa

Montauk représente également les cuisines italiennes Valcucine. Pour la petite histoire, le coffre-fort (à droite sur la photo) était déjà dans l'immeuble quand il a été acquis, et les propriétaires ont décidé de le garder.













« Les pieds carrés que nous avons perdus en détruisant la première partie de l’immeuble, on souhaitait les reprendre dans le sous-sol. C’est pourquoi on voulait de la lumière naturelle en arrière et en avant », affirme Tim Zyto. En effet, le bâtiment au complet se démarque par sa transparence, y compris le sous-sol. La lumière y pénètre des deux côtés grâce au puits de lumière où coule une chute d’eau, à l’avant. À l’arrière, les plafonds sont percés afin qu’on ait une vue sur les quatre étages.

Au sous-sol, l'ajout de fondations de part et d'autre des murs leur a fait perdre de l'espace, mais celles-ci servent à exposer des objets. Une petite chute d'eau coule le long du mur de béton à l'extérieur.

Les étages sont liés par des volées d’escaliers ou bien par l’ascenseur, qui est d’origine. Les marches, surtout celles qui se trouvent à l’extérieur, se veulent un clin d’œil aux emblématiques escaliers montréalais, souligne d’ailleurs Daniel Cohlmeyer.

Vue vers le haut de la grande ouverture, qui s'étale sur les quatre étages, et qui amène de la lumière partout dans le bâtiment

La totale

Bien que les étages se ressemblent dans leur aménagement, la perspective sur le jardin, elle, est changeante, fait remarquer Tim Zyto. « Chaque fois que vous arrivez à un autre étage, le jardin est un peu différent, parce que vous êtes plus haut. »

Cofondé en 1995 par Tim Zyto et Danny Chartier, Montauk possède d’autres boutiques notamment à Calgary, à Vancouver, à Chicago et à New York. À Montréal, là où ils manufacturent pourtant leurs fauteuils, ils n’étaient pas propriétaires de l’ancien magasin, situé également sur la Main, quelques rues au nord. Pour celui-ci, ils ont donc voulu la totale. Et ils l’ont eue, comme en témoignent les nombreux prix — notamment de l’Ordre des architectes du Québec et des Grands Prix du Design – qui ont tous récompensé leur audace.