Le mois de janvier est notoirement tranquille dans les restaurants. Bien que la grande majoritĂ© d’entre eux ne roulent pas sur l’or, ils proposent nĂ©anmoins une foule d’offres pour combattre l’inflation. En voici quelques-unes.

Verdun Beach, Montréal

Il y a plusieurs promotions en cours au Verdun Beach, trĂšs charmant resto/bar Ă Â vin de Verdun, jusqu’à la fin janvier. Les mercredis, un menu trois services Ă partager coĂ»te 30 $ par personne. Les dimanches et lundis, on retranche 40 % sur les bouteilles. Vous aimez les huĂźtres ? Elles sont Ă Â 2 $ chacune de dimanche Ă mercredi.

Le Clan, Québec

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Le Clan, une table chic du Vieux-Québec

Jusqu’au 14 fĂ©vrier, Le Clan, cette table chic du Vieux-QuĂ©bec menĂ©e par le chef StĂ©phane Modat, paie l’addition de la personne qui vous accompagne pour les repas du midi (mercredi Ă vendredi) ou le brunch (samedi et dimanche). Ce n’est pas rien !

Projet Pilote, Montréal

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @PROJETPILOTE Les poireaux vinaigrette de Projet Pilote

En janvier, la table d’hĂŽte Ă Â 30 $ de Projet Pilote, microbrasserie et microdistillerie du Plateau, est composĂ©e d’une entrĂ©e de poireaux vinaigrette, d’un plat de coq au vin avec pressĂ© de cuisse de chapon, lĂ©gumes d’hiver et sauce vin rouge et d’un gĂąteau au chocolat avec crĂšme diplomate aux noisettes. L’accord vin est Ă Â 20 $.

La Belle Histoire, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le menu « rĂ©confort » de La Belle Histoire

Les jeudis et vendredis soir de janvier, La Belle Histoire, table gastronomique située à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, dans les Laurentides, propose un menu « réconfort » en trois services au choix du chef et de sa brigade. Celui-ci coûte 75 $.

vinvinvin, Montréal

PHOTO FOURNIE PAR VINVINVIN Les lundis spaghettis du vinvinvin

On peut encore boire et manger à prix raisonnable, au vinvinvin (verres à  11 $, 12 $ et 14 $ !). Il y a quelques jours, le populaire établissement de la rue Beaubien a cassé les prix encore plus en annonçant ses lundis spaghettis à  20 $, qui comprennent pùtes fraßches aux tomates et verre de vin rouge. Bravo !

Perles & Paddock, Montréal

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Perles & Paddock, une des plus belles salles à manger de la ville

Si vous ĂȘtes mange-tĂŽt (avant 19 h), profitez du menu Ă Â 49 $ par personne au Perles & Paddock, qui comprend cinq services Ă partager (Ă deux). Cette offre est aussi en vigueur le dimanche, toute la soirĂ©e, dans une des plus belles salles Ă manger de la ville, Ă Â Griffintown.

Cafés Pista, Montréal

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU CAFÉ PISTA CafĂ©Â Pista compte trois succursales : sur la rue Beaubien, sur la rue Masson et dans le Quartier des spectacles.

Achetez un repas et obtenez le deuxiĂšme gratuitement dans les CafĂ©Â Pista. L’offre est d’une durĂ©e limitĂ©e, jusqu’au 31 janvier, et offerte enter 11 h et 14 h du lundi au vendredi, sur les commandes Ă dĂ©guster sur place. CafĂ©Â Pista compte trois succursales : sur la rue Beaubien, sur la rue Masson et dans le Quartier des spectacles.