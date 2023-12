On mange très bien dans les spas Strøm. On mange encore mieux au nouveau resto/laboratoire de l’entreprise, à Chambly. Ici, le chef Raphaël Podlasiewicz et sa talentueuse équipe peuvent se permettre de proposer des petits plats plus travaillés, particulièrement créatifs.

Une cuisine qui réussit à rendre absolument délicieuse et fraîche une assiette de navets mérite toute mon admiration. Ce tour de force se présente sous forme de fines tranches de navet et de rutabaga farcies de leur propre chair, petits rouleaux posés sur un yogourt à l’estragon et un aïoli légèrement fumé. Des chips de topinambour et des pétales de fleurs complètent ce petit chef-d’œuvre.

Si les restaurants Strøm s’appellent tout simplement Nord, on a ajouté « Laboratoire culinaire » à celui-ci, car il existe entre autres pour permettre l’élaboration de nouvelles recettes. Mais avant tout, c’est un restaurant gastronomique ouvert à la clientèle de Chambly et de ses environs, en deuil de l’ancien locataire des lieux, le Fourquet Fourchette, qui n’a pas rouvert après la pandémie.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Cette assiette de navets et de rutabagas montre une grande créativité.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Champignons à l’honneur !

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Sous ces beaux radis se cache une délectable brandade d’omble.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les desserts jouent dans le registre sucré-salé.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’espresso martini est revisité. 1 /5









Ce « campus » du Strøm – qui comprend aussi des bureaux et des espaces de formation – s’est installé dans le beau bâtiment aux abords du bassin de Chambly au mois d’août. L’été, son resto sera assorti d’une grande terrasse, mais pour l’instant, on profite de l’intimité d’une jolie salle pouvant recevoir une trentaine de convives.

Avec un nom comme « Nord », on devine bien qu’il n’y a pas de mahi-mahi, d’avocat ou de fruit de la passion au menu. Sans être « 100 % locale », la cuisine de Raphaël Podlasiewicz l’est quand même presque totalement, avec des ingrédients comme l’omble d’Opercule (pisciculture montréalaise), traité en brandade lors de notre passage, les fromages québécois, les viandes de la Ferme d’Orée, les champignons, la camerise, les herbes et les épices d’ici, etc. Les spiritueux et les vins québécois se trouvent également sur la carte.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La salle est à la fois épurée et chaleureuse.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Raphaël Podlasiewicz est le chef exécutif du Strøm et de ses restaurants Nord.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ce beau bâtiment abrite non seulement le restaurant, mais aussi tout le « campus » Strøm. 1 /3





Dans ce projet, le chef exécutif est appuyé par deux chefs de cuisine : Simon Lalancette et Alexandre Laplante. Mathieu Lamarche est le maître d’hôtel. La patronne du volet service de toute la « chaîne » Nord, Alphée Gagnon, donne aussi son coup de main, entre autres dans l’élaboration des cocktails.

On peut dire que Chambly a de la chance d’avoir dans son joli village une table de cette trempe. Montréalais : n’hésitez pas à faire le (court) voyage ! Aussi, en 2024, les restaurants Nord des cinq établissements Strøm ouvriront leurs portes à la clientèle de l’extérieur. Ce sera donc possible d’y manger sans nécessairement y associer une entrée au spa.

1887, avenue Bourgogne, Chambly