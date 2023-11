En panne d'inspiration pour votre prochaine sortie au resto ? Voici quelques suggestions publiées par nos journalistes.

Ferreira PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Notre expérience Que cette institution ait été pleine à craquer un mercredi soir de novembre a mené la journaliste Ève Dumas à plusieurs constats. Primo, les Ferreira sont des bosseurs qui n’ont jamais fait de concession sur la rigueur. Secundo, les valeurs sûres ont la cote. Tertio, la clientèle aisée ne connaît pas la crise financière. Elle ferait bien d’aller aussi dépenser ses sous dans les nombreuses petites tables de chefs inspirés qui vivent des temps durs. Devrait-on encore manger de la pieuvre ? Au Ferreira, la réponse est oui, trois fois plutôt qu’une. Incapable cette fois de résister à l’appel du tentacule croustillant, notre journaliste a opté pour l’entrée bien gourmande composée de purée de haricots portugais, d’oignons perlés marinés, de salsa verde et d’huile de paprika fumé. C’est doux et texturé à la fois. Prix Entre le caviar osciètre, le tomahawk et les bouteilles du Domaine de la Romanée-Conti, le luxe n’a pas de limites ici. Et il nous aura suffi de deux cocktails à l’apéro et d’une bouteille de vin dans la centaine pour monter une addition pour deux de 500 $ (avec taxes et pourboire). Bon à savoir Ferreira est ouvert du lundi au vendredi pour le lunch et tous les soirs sauf le dimanche. 1446, rue Peel, Montréal Lisez la critique d'Ève Dumas

Satu Lagi PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Photos pour la critique du restaurant Satu Lagi Notre expérience Ce ne sont pas les options dépaysantes qui manquent et, à moins que vous ayez absolument besoin de clore un repas sur une note sucrée, je vous conseille plutôt de commander un ou deux plats de plus. Les desserts sont loin d’être mauvais – bien que la première version de crème brûlée au pandan (une plante au goût vanillé) que j’ai mangée n’ait pas été suffisamment figée –, mais la cuisine excelle avant tout dans le salé. Prix On peut sortir de ce restaurant avec une addition raisonnable si on évite les plats chers comme le poisson entier et les pétoncles d’Hokkaido. Les deux coûtent une quarantaine de dollars, tandis que les autres plats les plus chers sont à 26 $ et la majorité des « tapas » facturés entre 8 et 18 $, selon la taille ou la valeur de l’ingrédient de base. Mais c’est aussi très possible de se gâter si la soif et la faim sont particulièrement grandes. Bon à savoir Satu Lagi est ouvert du mardi au dimanche, de 17 h à 22 h. 1361, avenue du Mont-Royal Est, Montréal Lisez la critique d'Ève Dumas

La Cave à manger PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Un petit verre de rouge québécois avec votre jambon beurre ? Notre expérience Avec sa jolie terrasse en bois aux parasols jaune serin et sa volée d’escaliers menant dans l’antre de la boulangerie, l’endroit intrigue. Une fois à l’intérieur, un petit local se dévoile. Une étagère remplie de belles bouteilles divise l’espace. Tout au fond, on arrive devant le comptoir de viennoiseries : croissant (nature, aux amandes, jambon-fromage), chocolatine, « cinna grizzle » (brioche feuilletée à la cannelle avec un glaçage à la vanille de Madagascar). Ces délices sont faits de façon artisanale. Les croissants, sans additif alimentaire, sont faits avec de la farine des Moulins De Soulanges et du beurre de Nouvelle-Zélande, le meilleur qui soit, selon le boulanger, qui affirme qu’ils prennent trois jours à faire ! Prix Les viennoiseries commencent à 3,25 $ (pour le croissant) et vont jusqu’à 9,75 $ pour le fameux roll. Côté pain, la baguette est à 5 $ et le pain campagnard, à 9 $. La pointe de pizza est à 6,75 $, le jambon beurre, à 12,50 $, la bruschetta et le banh mi – en quantités limitées, toujours – se détaillent à 15 $. Les vins au verre débutent à 5 $. Bon à savoir La Cave à manger est ouverte tous les jours, de 7 h à 20 h. On commande au comptoir pour emporter ou s’installer sur la terrasse ; il n’y a pas de service aux tables. Avec ses escaliers, l’endroit n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, mais la terrasse l’est. 386, rue Saint-Paul Est, Montréal Lisez la critique d'Iris Gagnon-Paradis

P2 PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le P2 se veut un bar à cocktails. P2 veut se différencier de son autre adresse festive, le Bar Palco. On vient ici pour un apéro jusqu’à tard dans une ambiance feutrée, au son de musiques hip-hop, R’n’B ou des années 1990. L’équipe est même agréablement surprise de retrouver d’anciens clients du Palco, qui cherchent maintenant un endroit où pouvoir discuter autour d’un (bon) verre. « On veut amener les gens de Verdun et d’ailleurs à découvrir l’univers des cocktails, dans une ambiance cosy », lance le copropriétaire Charles-Étienne Bégin. Mission accomplie ! Ouvert du mardi au samedi, de 17 h jusqu’à tard. 4847, rue Wellington, Montréal Lisez l'article de Florence Dancause

Caifan PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Morceaux de flanc de porc cuits sous vide, guacamole, radis et escabeche Ce que propose le chef Eduardo Acosta, passionné d’histoire et d’anthropologie, c’est un voyage gustatif dans les différentes régions du pays et au cœur de l’histoire de la gastronomie mexicaine, qui a grandement évoluée au fil du temps, des contacts coloniaux et des échanges culturels. Chose plutôt rare en ville, la cuisine sera ouverte jusqu’à minuit certains soirs de semaine. Avec son long bar, sa salle privée au sous-sol, son espace DJ, sa carte de vins, son choix de 26 cocktails et cocktails sans alcool élaborés par les mixologues Jérémy Escolano et Johnny Martinez, le lieu est propice à la fête. 4542, rue Saint-Denis, Montréal Lisez l'article de Valérie Simard