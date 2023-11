« On ne s’attendait pas à ce que ça marche autant. C’est plein tous les soirs », s’étonne et s’enthousiasme à la fois Thomas Vernis après huit semaines d’ouverture.

C’est dire combien Pointe-Saint-Charles avait besoin d’un restaurant de quartier comme June Buvette. « J’en ai ouvert, des restaurants, et je n’ai jamais vécu une ouverture comme celle-là », renchérit celui dont le groupe Tomahawk compte plusieurs restaurants dans le Vieux-Montréal (Santos, Buvette Pastek, Unibar) et les grilladeries Mignon.

Le décor signé Guillaume Ménard est chaleureux, avec de nombreux coins-comptoirs et des tables alignées de chaque côté de deux banquettes éclairées aux chandelles. À l’entrée, baignée de lumière par une porte de garage, un îlot nous invite à voir les bouteilles de vin à déguster au verre.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le tartare de bœuf, garni de fromage, s’annonce déjà comme un incontournable.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Un pogo de pétoncles avec une sauce au babeurre et épices boréales ? Oui !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE À la fois gourmand et raffiné, le burger (double !) de flétan frit avec un pain à la pomme de terre.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La tartine de maquereau est impeccable avec ses petits détails : pain de seigle, radis fermenté et courgette déshydratée. 1 /4







Thomas Vernis a comme partenaire Thomas Engasser et Kevyn Houpert (tous deux de La Traversée, le restaurant du Bota Bota), sans oublier Patrick Marion, chef exécutif du groupe Tomahawk, qui habite le quartier.

Natif d’Ottawa, Patrick Marion dit avoir compensé en labeur le fait de ne pas avoir étudié en cuisine. Il a travaillé au Millerand aux Îles-de-la-Madeleine, au Pilgrimme en Colombie-Britannique ou encore dans un certain ancien restaurant renommé de Copenhague appelé Noma. June Buvette est pour lui l’aboutissement de toutes ses expériences : de la fine exécution « sans prétention ».

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Rendez-vous au 1900 rue Centre, dans Pointe-Saint-Charles, pour découvrir June Buvette.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’éclairage et le mur de brique teint de couleur crème ajoutent beaucoup à l’ambiance feutrée.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le décor est signé Guillaume Ménard

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Kevyn Houper, Patrick Marion et Thomas Vernis.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Pointe-Saint-Charles est en pleine effervescence. Pas loin de June Buvette se trouve Sabayon, le nouveau microresto de Marie-Josée Beaudoin et Patrice Demers. 1 /5









« Je pense que nous avons trouvé un bel équilibre entre une cuisine goûteuse et de saison », se réjouit Thomas Vernis.

Bienvenue est la formule des plats entre 14 et 28 $ qui se partagent ou qui se mangent seuls. Si le menu change régulièrement, il y a deux plats signatures qu’on commande pour la première fois en sachant que ce ne sera pas la dernière. : les pogos de pétoncles et le tartare de bœuf garni de fromage cheddar sur un rosti. Quant aux vins d’importation privée, ils sont choisis avec soin – entre valeurs sûres et petits producteurs – par le sommelier Olivier Deschamps.

En renaissance, la rue Centre a tout pour devenir un lieu de destination avec Sabayon, le bar à cocktails Milky Way, Knox Taverne, et plusieurs cafés (Cosé, Bloom, Clarke, Florence). Chez June Buvette, la clientèle est tellement au rendez-vous qu’on annexera dans le local voisin une section « cocktail et lounge ». On espère pouvoir y accueillir ou y faire patienter les gens qui n’ont pas de réservation.

Thomas Vernis espère également signer un bail dans un local vacant voisin pour un autre projet… Pas de doute, les choses se passent dans Pointe-Saint-Charles !

1900, rue Centre, Montréal