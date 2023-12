Vous avez été nombreuses et nombreux à commenter l’article sur l’étude de la Banque du Canada sur la monnaie numérique. La majorité des réponses donne raison à la décision de la Banque de poursuivre sa réflexion. Voici un aperçu de vos réponses.

Propos recueillis par La Presse

À éviter

Je n’ai aucune confiance en une monnaie numérique au Canada et aucune confiance que le Canada pourrait l’administrer de façon sécuritaire. C’est une monnaie abstraite, il est très difficile (et je suis moi-même scientifique) d’en comprendre les mécanismes de conception. À éviter.

Ginette Dubé

Risque de perte de contrôle

Il est évident qu’une monnaie numérique ne pourra jamais s’échanger anonymement, ne serait-ce que parce qu’il faudra posséder un compte. On peut aussi prédire que les belles garanties qu’on nous donne en matière d’anonymat ou de protection des renseignements personnels s’éroderont avec le temps, devant l’irrépressible propension de l’État à tout contrôler, surtout en matière financière et fiscale. Il y a aussi fort à parier que ces systèmes seraient une fois de plus hébergés dans les serveurs de sociétés comme AWS (Amazon) ou Microsoft, soumises au Patriot Act des États-Unis, ce qui donnerait à ces derniers un droit de regard sur nos données.

Philippe Riondel

Moins « glamour », mais plus efficace

Pas vraiment encline à recourir à ce mode d’utilisation de monnaie. Déjà que l’utilisation de cartes de crédit et de débit demande une rigueur serrée pour ne pas se perdre et pour garder le contrôle de ce moyen de paiement. La monnaie papier et l’argent sonnant sont ce qui existe de plus tangible pour aider les gens à se reconnecter sur leurs finances. Ce procédé d’utilisation d’argent liquide pour des situations précises n’est peut-être pas très « glamour », mais il est des plus efficaces. Je doute que l’usage de la monnaie numérique puisse offrir autant de possibilités.

Nicole Frigon

Abolissons le comptant

L’argent comptant n’est désormais important que pour soutenir le travail au noir : les cabanes à sucre, les marchés aux puces, les restos à deux caisses, les bisouneux de week-end et tous les autres. « Paie-moi cash, pis il n’y aura pas de taxe ! » Abolissons le comptant, tous simplement.

Jean-René Beaudet

Attention à la dépendance au numérique

Je n’y vois aucun avantage et j’y vois beaucoup de risques. Attention à la dépendance au numérique. Quand ça ne marche pas, le particulier n’a pas de contrôle sur sa situation. Avant d’aller dans ce sens, la sécurité doit primer.

Francine Blackburn

Aucun besoin de changement

La monnaie numérique est déjà en circulation ! Surtout depuis la pandémie, je paie tout avec une carte et j’ai très peu d’argent comptant sur moi. Aucun besoin de changement ici et je ne veux pas entendre parler d’une quelconque nouvelle forme de monnaie.

Laurent Dupire

D’accord, mais attention à mes habitudes alimentaires !

J’aimerais bien passer de la monnaie papier à la monnaie numérique. C’est un peu ce que je fais en payant avec le « plastique ». La monnaie numérique contrôlée par la banque centrale permettrait des transferts plus rapides. Idéalement, elle permettrait de réduire l’économie au noir sans pour autant que le gouvernement analyse nos achats (dans la mesure où ils sont légaux). Je ne voudrais pas que le gouvernement me dise que je consomme trop de sucre et pas assez de légumes frais…

Jean Masson

Les réponses ont été reformulées pour plus de cohésion.