Sociétés les mieux gérées Patrick Morin toujours en mode croissance

Rien ne semble pouvoir ralentir la croissance de Patrick Morin. Après l’ouverture d’une 22e succursale à Brossard en 2023 – la plus grande du lot – et l’agrandissement de son centre de distribution, la chaîne québécoise de quincailleries et de matériaux de construction pourrait faire d’importantes annonces dans les prochains mois. « Ça, vous allez être mis au courant quand ça va être fait », dit, un sourire dans la voix, le vice-président et chef exécutif, Daniel Lampron.