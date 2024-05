Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

L’inspiration

30 employés, 30 rêves par année

Globocam, un réseau de concessionnaires de camions lourds au Québec, vient de lancer un programme audacieux pour ses 500 employés. L’entreprise s’engage à réaliser 30 rêves par année de 30 employés différents, à partir de cet été. Que ce soit plonger aux îles Galapagos avec sa tendre moitié, s’investir dans un projet humanitaire, jouer sur un terrain de golf de la PGA ou aller en famille à Disney, tout est possible. « Comme chef d’entreprise, on est privilégié dans la vie et il faut offrir aux employés d’aller où ils n’ont pas l’impression qu’ils peuvent aller. Avec ce programme, on est convaincu qu’on va faire la différence dans leur vie, car on s’intéresse à l’humain et à sa famille, plutôt que simplement à l’employé », explique à La Presse Maxime Boyer, PDG de Globocam, qui dit avoir été inspiré par le livre Les 5 grands rêves de vie. « Chaque employé doit remplir un formulaire en expliquant en détail pourquoi il souhaite réaliser tel rêve et l’impact qu’il aura dans sa vie. Un comité va les évaluer », indique de son côté Marie-France Parisé, vice-présidente talent et culture, qui a mis en place le programme avec le PDG. Pour réussir cette initiative 100 % financée par l’entreprise, son PDG affirme qu’il fera des coupes dans d’autres postes budgétaires. « On budgète les sommes requises par année et si on doit faire face à des années plus difficiles, on ne coupera jamais dans un projet aussi porteur pour nos employés. »

L’évènement

Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec

Si l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre touchent bon nombre d’entreprises du Québec, celles situées dans les régions nordiques doivent composer avec des défis supplémentaires, dont leur emplacement géographique. Les communautés éloignées sont témoins régulièrement de réduction des heures de service, d’importants retards, de difficultés d’approvisionnement et de fermetures d’entreprise. Lors de la septième édition du Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec organisée par la Société d’aide au développement des collectivités Chibougamau-Chapais le 29 mai au Club de golf de Chibougamau-Chapais, plusieurs outils seront proposés en matière de ressources humaines afin d’aider les entreprises de la région. Au menu : les grandes tendances actuelles en ressources humaines, l’intelligence artificielle, l’engagement et le développement des équipes, l’importance de la santé mentale, la gestion du changement et les biais cognitifs.

Le conseil

Savez-vous désamorcer les crises et élaborer des plans ?

Êtes-vous considéré par votre entourage comme une personne apte à résoudre les problèmes facilement ?

Êtes-vous considéré par votre entourage comme une personne apte à résoudre les problèmes facilement ? Comme un confident ? Il s’agit de qualités de leadership hautement recherchées dans la société d’aujourd’hui, selon l’auteur Michael L. Kaufman, qui a publié récemment le livre Doing Good & Doing Well. Tout comme défendre et respecter les autres, être intrinsèquement compatissant, résilient et solidaire, énumère ce PDG d’une entreprise d’enseignement privé américaine, autrefois travailleur social sur le terrain. Ses analyses lui font dire que trop de professionnels aidants doutent de leur sens du leadership, écrit-il. Michael L. Kaufman les encourage donc à foncer. « Vous pouvez être les deux : vous pouvez rester engagé envers le bien commun de la société tout en dirigeant une organisation à but lucratif ou non lucratif ou en devenant un entrepreneur prospère. » Le meilleur gestionnaire n’est pas nécessairement celui qui a un MBA, soutient-il. Certains des dirigeants potentiellement les plus influents se cachent dans des postes d’enseignants, de travailleurs de la santé et de conseillers en services sociaux, affirme-t-il.

La tendance

Utiliser l’IA en secret

À l’instar de ces sportifs qui utilisent des drogues pour doper leurs performances, un grand nombre de vos employés utilisent l’IA en secret, eux aussi pour augmenter leur productivité et être plus créatifs. Mais sans que vous le sachiez. Car ils ne veulent surtout pas que vous pensiez qu’ils sont remplaçables. Cette tendance qui prend de l’ampleur s’appelle BYOAI (Bring Your Own AI) : l’employé apporte ses propres outils d’intelligence artificielle à son travail. Selon le dernier rapport de Microsoft et LinkedIn, qui a examiné les données de 31 000 personnes dans 31 pays, 79 % des utilisateurs de l’IA apportent leur propre IA au travail, avec tous les risques de sécurité qu’on imagine. Pourtant, 50 % des dirigeants canadiens affirment qu’ils n’embaucheraient pas quelqu’un qui n’a pas de compétences en IA. Il semble que l’enjeu soit au sein des organisations, où il n’y a pas encore de mise en œuvre claire au sujet de l’IA, affirment 59 % des dirigeants consultés, même si 74 % reconnaissent la nécessité d’adopter l’IA pour assurer leur compétitivité.

Le chiffre

92 %

C’est le pourcentage des leaders du secteur de la technologie qui affirment avoir de la difficulté à trouver des talents qualifiés, selon le dernier sondage de Robert Half, entreprise mondiale de solutions spécialisées en matière de gestion des talents. Un fort pourcentage des gestionnaires prédit même que le manque de candidats possédant les compétences nécessaires sera un défi important en matière d’embauche (58 %). Robert Half a consulté plus de 180 leaders du secteur de la technologie, soit des directeurs ou d’autres à des échelons supérieurs dans des entreprises canadiennes de 20 employés.

