On ne sait pas si c’est le meilleur poké de la région métropolitaine, mais il en a été décidé ainsi par une adolescente de 17 ans qui en a goûté bien d’autres ! De surcroît, Printemps & Kev, à Saint-Lambert, est sûrement un des plus jolis restaurants où on peut s’installer pour déguster son bol de riz surmonté d’un grand choix d’ingrédients frais ou une panoplie d’entrées, de sushis, de makis, de sashimis, etc.

Comme c’est souvent le cas dans les restaurants qui embrassent aussi large, le nombre d’options est étourdissant. Mais on peut s’en remettre à Kevin Quang Tran lui-même ou à sa femme Xuan pour les conseils. D’origine vietnamienne, ils ont tous deux travaillé dans plusieurs restaurants à sushi au cours de leur carrière, lui en cuisine comme en salle, elle en service exclusivement. Le couple s’est d’ailleurs formé au défunt Tokyo Sushi Bar, dans le Vieux-Montréal.

Pourquoi pas la cuisine vietnamienne ? « À l’époque où j’ai commencé à travailler en restauration, la mode était aux chaînes qui proposaient une cuisine plus ou moins authentique. Ça ne m’a pas trop donné envie de me lancer dans cette cuisine », explique Kevin.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le poisson cru sous toutes ses formes est à l’honneur chez Printemps & Kev.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Il y a abondance de plantes dans le petit restaurant de Saint-Lambert.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Un poké de Printemps & Kev

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Kevin Quang Tran est propriétaire du restaurant.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Les orchidées ont aussi une belle place chez Printemps & Kev.









Habitants de Saint-Lambert depuis longtemps, ils ont sauté sur l’occasion d’ouvrir leur restaurant dans un nouveau local aux très grandes fenêtres et aux plafonds hauts. Xuan ayant le pouce vert, elle a décoré l’espace à l’allure industrielle d’un très grand nombre de plantes et de fleurs, créant un magnifique jardin suspendu sous lequel il fait bon s’installer. Il n’y a que 16 places assises dans la jungle intérieure.

Évidemment, tout cela s’emporte très bien. Il y a d’ailleurs peu de plats à emporter tout-en-un aussi satisfaisants que le « poké », aussi bâtardisé soit-il. Avec la bonne combinaison d’ingrédients, c’est à la fois sain, copieux et plein de goût. « C’est la sauce qui fait le poké », déclare Kevin. Sa mayonnaise épicée au yuzu n’est pas piquée des vers !