Le joli village de Pointe-Claire, bordant le lac Saint-Louis, est le domicile d’un bon nombre de commerces établis. Plutôt rares sont les ouvertures « excitantes ». Dizz’s Bagel, inauguré il y a deux ans, est le dernier en date. Le chouette Victor Rose café en est déjà à sa huitième année. Mais voici que Lou’s tente sa chance de devenir le nouveau classique de l’Ouest, avec son accessible cuisine américaine contemporaine.

Ouvert depuis la fin novembre 2023, le restaurant est déjà très bien accueilli par la population de l’Ouest-de-l’Île, heureuse de cette offre rafraîchissante. La cuisine la plus réputée du coin, encore plus loin (à Hudson), vient de perdre son chef vedette, Danny Smiles. La rumeur veut que le Willow Inn ne rouvrira pas son restaurant à la suite de ce départ.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le macaroni au fromage de Lou’s marie fromages cheddar et comté.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Ces aubergines alla parmigiana sont bien réconfortantes au plus froid de l’hiver.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le secret du martini signature ? On verse la vodka et le gin sur du sel de l’Himalaya, donnant au cocktail une très plaisante salinité.

Ces chips maison avec trempette ouvrent bien le repas.







Mais on aurait envie de dire qu’il n’est pas nécessaire d’habiter à Pointe-Claire, à Kirkland ou à Beaconsfield pour apprécier Lou’s. Une petite promenade au bord du lac, un chocolat chaud et un peu de chinage dans les friperies et les autres boutiques du village peuvent constituer le parfait préambule à un souper de steak, frites et macaroni au fromage. Rassurez-vous, il y a aussi des options plus légères, comme le carpaccio de daurade, le loup de mer et la salade niçoise. On vous recommande de commencer le repas avec les chips gaufrées maison et la trempette crémeuse à l’oignon caramélisé.

Peter Mant, un des partenaires (avec deux autres de ses associés du groupe Saintwoods possédant Suwu, Appartement 200 et Name’s on the Way, soit Phil Allard et Renaud Lambert), a grandi à Pointe-Claire. Son père possède l’édifice où se trouve Lou’s. S’y trouvait autrefois un commerce de vêtements.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Il y a une cinquantaine de places dans la salle à manger de Lou’s.

Peter Mant, Liam Barron et Max Ruiz Laing sont trois des copropriétaires de Lou's.



L’idée de proposer un restaurant très « urbain » au village est née il y a environ deux ans. Il a fallu convaincre la municipalité. Une fois cela fait, l’équipe a bâti la salle à manger et la cuisine à la vitesse grand V. Un mois plus tard, un restaurant de 48 places était né ! « On aura bientôt une salle privée au sous-sol », nous apprend Peter.

En cuisine, le chef Liam Barron propose ses versions de plats emblématiques étasuniens, surtout. Son associé du Loïc, Max Ruiz Laing, est également copropriétaire de Lou’s et est présent sur place au quotidien. Il est bien placé pour témoigner de l’enthousiasme des gens du coin, qui sont heureux de sortir et de manger près de chez eux.

309, chemin Lakeshore, Pointe-Claire