Le chef Christian Ventura a su faire sa marque comme un des meilleurs chefs véganes de la métropole, et au-delà, avec ses différents projets, qu’on pense à son bébé, Sushi Momo, à son projet Bvrger et à son association avec les restaurants Bloom et LOV, dont il signe désormais les menus en tant que chef exécutif.

Son dernier-né : Nofish, une marque sans adresse physique, consacrée aux bols poké. Ne vous fiez pas aux apparences : ces appétissantes tranches ou cubes rosés ne sont pas du saumon, mais une très réussie variation botanique faite avec du konjac et du jus de betterave. La texture est à s’y méprendre !

Les compositions des différents bols sont colorées et originales : champignons au parmesan et asperge, fauxmage halloumi et aubergine, cactus et maïs.

De quoi égayer la grisaille !

Nofish est offert en livraison seulement, par la plateforme Uber Eats