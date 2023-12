Le premier Miss Pho a vu le jour il y a cinq ans, à Saint-Laurent. C’est une belle histoire de famille et de filiation. La mère de Chi Tran avait possédé un restaurant rue Jean-Talon pendant cinq ans, en face de la brasserie Harricana. Une augmentation de loyer de 40 % a eu raison de son rêve.

À peu près au même moment, Chi, nouvellement mère de famille, commençait à penser à un changement de carrière. Celle qui travaillait en gestion de patrimoine a finalement décidé de se lancer dans un projet qui pouvait inclure sa mère, son frère et même d’autres membres de la famille, qui continuent de travailler dans leurs domaines tout en donnant un coup de main à l’occasion.

Et voilà qu’un deuxième Miss Pho vient de voir le jour, à Laval, dans le nouveau centre d’affaires Espace Montmorency, collé au métro. Celui-ci comptera à terme 700 appartements, 15 étages de bureaux, 1 hôtel et 32 commerces.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE N’oubliez pas de commander les nems.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le bánh mì est pratique pour ceux et celles qui veulent manger sur le pouce.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Chi Tran a entre autres ouvert les deux Miss Pho pour que sa maman, passionnée de cuisine, ne se tourne pas les pouces !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le design coloré de la succursale de Laval est signé par Sébastien Forget, de Moodesign. 1 /4







Avec la Place Bell et le collège Montmorency de l’autre côté de la rue, le restaurant peut donc compter sur un très grand bassin de clientèle. Et qui n’a pas régulièrement envie d’une soupe pho, de grillades ou d’un généreux bánh mì sur le pouce ?

Ne manquez pas non plus de commander les excellents nems, ces rouleaux plus légers et croustillants que les « impériaux » grâce à leur enveloppe de feuille de riz, et la salade de papaye « à la vietnamienne », surmontée de bœuf séché bien goûteux.

L’endroit jouit en plus d’un décor coloré fort agréable, qui vous donnera peut-être envie de rester encore un peu, pour déguster une banane frite !

600, rue Lucien-Paiement, no 115, Laval