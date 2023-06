Après Fragments, Pinard et filles et Les Pervenches, Menu Extra s’installe au Domaine du Nival cet été, le temps de quatre repas de haut vol, du 27 au 30 juillet.

En accord avec les cuvées du vignoble de Saint-Louis, en Montérégie, les chefs Francis Blais et Camilo Lapointe-Nascimento concocteront un menu de pas moins de 12 services.

En plus d’accueillir ce type d’évènement pour la première fois, Matthieu Beauchemin et Fannie Boulanger proposeront en exclusivité quelques-unes de leurs bouteilles vieillies, que le sommelier de Menu Extra, Alexis Demers, prendra soin de faire briller. Les billets pour ces soirées d’exception coûtent 400 $ par personne avant taxes et pourboire (comptez plus de 500 $ tout compris).

Domaine Bel-Chas

PHOTO JEAN-NICOLAS DAUWE, FOURNIE PAR ARVI RESTAURANT La grande serre du Domaine Bel-Chas, dans la région de Bellechasse, sera le théâtre d’un repas six services, collaboration entre l’Arvi restaurant et le Verre Pickl’.

Vous souhaitez rouler un peu plus loin vers la fin de l’été ? Du 17 au 19 août, Arvi restaurant et le Verre Pickl’, deux établissements de la ville de Québec, s’unissent pour tenir trois soirées bien uniques au Domaine Bel-Chas, situé dans la région de Bellechasse.

Appartenant à Julien Masia, chef-propriétaire d’Arvi, à Québec, et à sa conjointe, Ariel Pinsonneault, le vignoble – qui est aussi ouvert au public tout l’été, du jeudi au dimanche, avec possibilité de déguster des produits sur place – sera le théâtre d’un repas six services, agencés avec six vins du domaine.

La mise en vente des billets (220 $, taxes et service inclus) se fait ce vendredi 30 juin, à 10 h, à partir d’un lien publié sur la page Facebook d’Arvi.