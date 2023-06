On fait de très bons vins au Québec, mais en très petits volumes. Quelques bons vins québécois sont offerts à la SAQ ; en voici trois. Beaucoup plus encore le sont chez les bons épiciers, dans les restaurants et cavistes. Le meilleur truc pour les découvrir ? Partez à leur rencontre dans les vignobles cet été !

Découverte : un rosé surprenant

Le Vignoble de l’Orpailleur a fait l’acquisition d’Union Libre en 2021 ; 2022 est le premier millésime vinifié sous sa supervision. Malgré la proximité des deux domaines à Dunham, leurs terroirs sont très différents et offrent une toute nouvelle palette d’expressions à l’équipe de l’Orpailleur. L’UL Rosé 2022 est un assemblage de 75 % de seyval noir et 25 % de sainte-croix. Sa couleur est surprenante, plutôt orangée, cuivrée et assez soutenue. Puis son nez nous charme, aromatique, très fruité, avec des notes de framboise, de gadelle, de jujube. Sec et léger, il offre une bouche simple et souple, mais avec le même éclat fruité. Sa capsule à vis et sa bouteille légère en font un compagnon idéal pour un pique-nique. À servir bien frais avec une salade d’épinards et de fraises, de melon d’eau et de feta, du saumon grillé avec salsa à la mangue.

Union Libre UL Rosé Vin du Québec 2022, 18,80 $ (14378135), 12 %

Garde : à boire

Abordable : un assemblage gagnant

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Les Bacchantes B1 Vin du Québec 2022

Dans le sud de la Montérégie et du Québec, la région de Hemmingford jouit d’un des climats les plus favorables à la culture de la vigne au Québec. C’est ici que Les Bacchantes élaborent des vins droits, honnêtes et authentiques. Les vignes sont travaillées en bio (non certifié) et les vinifications sont minutieuses. Le B1 est un assemblage de seyval surtout, avec du vidal et du frontenac blanc. Le nez est joli, très fruité, mais aussi très fin, avec des notes de poire, de melon miel et d’abricot. Un court élevage sur lies lui procure du volume en bouche, de la rondeur, mais le tout est porté par beaucoup de fraîcheur et de vitalité, et de délicats amers apportent du relief en finale. À déguster avec un hamburger de saumon, des pâtes au poulet à la crème, un macaroni au fromage.

Les Bacchantes B1 Vin du Québec 2022, 18,00 $ (14722039), 11,5 %

Garde : 1 ou 2 ans

Classique : vin de terroir

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine St-Jacques Classique Vin du Québec 2022

La famille Du Temple-Quirion cultive la vigne de façon exemplaire à Saint-Jacques-le-Mineur, dans la vallée du Richelieu, tout en étant un des plus importants producteurs de vin au Québec. Dans cette cuvée, c’est le cépage vidal qui domine, complété de seyval. Cet hybride français, jusqu’à récemment essentiellement reconnu pour son rôle dans les vins de glace, mérite de plus en plus de respect dans notre vignoble nordique, et donne des vins au caractère fruité affirmé. Le Classique 2022 offre un nez exubérant et très fruité, typique du vidal, aux accents d’abricot et d’ananas, de beurre et de yogourt aux pêches. La bouche est ronde, tout en fruit mûr et juteux, mais aussi fraîche et tonique. Sec et léger, avec un fruit mûr et beaucoup de fraîcheur, c’est un vin tout à fait à l’image de son terroir. Tout indiqué pour un festin de homard !

Domaine St-Jacques Classique Vin du Québec 2022, 19,75 $ (14732181), 12,1 %, bio

Garde : 1 ou 2 ans