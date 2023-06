Bromont s’apprête à avoir un impressionnant nouveau resto-buvette, avec 90 places assises à l’intérieur et 120 en terrasse, foyers extérieurs, terrain de pétanque et vue apaisante en prime. Le Roux, avec son image de marque orangée de circonstance, est le « projet passion » des ex-Montréalais Jean-Benoît Hinse et Michel Bérubé.

Si le premier est un vétéran de la restauration, dans le rôle de sommelier et d’acheteur (Maison Boulud et Auberge Saint-Gabriel, entre autres), M. Bérubé, lui, fait le grand saut, après une carrière de haut cadre en entreprise. Il semble parfaitement en paix avec son changement de vie. « C’est beaucoup de travail, l’ouverture d’un restaurant, mais c’est la première fois depuis longtemps que je ne sens pas de boule de stress dans le ventre », nous confiait-il lors d’une première visite du chantier presque achevé, il y a deux semaines.

Au départ, Le Roux devait être une petite buvette plutôt intime, mais lorsque les associés ont visité l’immense local vitré situé dans les « outlets » de Bromont, ils se sont mis à rêver grand. Pas très vendeur, le centre commercial ? À première vue, on peut se poser la question, mais une fois à l’intérieur du restaurant et sur la terrasse, on oublie vite qu’on est au pied de l’autoroute. La vue sur un parc protégé et sur la montagne dénoue les tensions (au ventre ou ailleurs !) en un seul coup d’œil.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le chaud lapin est un grand plat à partager.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ces madeleines salées feront un malheur à l’apéro.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La saucisse maison briochée est une des spécialités du chef. 1 /3





C’est le chef Rémy Gaudet (Fairmont Le Manoir Richelieu, Domaine du Château Bromont) qui a le mandat de créer un menu alléchant, accessible et diversifié, capable de plaire au plus grand nombre. Aussi y trouve-t-on autant des salades, des accras de turbot de Gaspésie, des ailerons de pintade confite que des pizzas, du poulet frit et un burger. Il est épaulé par ses sous-chefs Thomas Legault et Yannick Chartier.

« C’est une cuisine axée sur le partage et la convivialité. On porte une attention particulière à la provenance des aliments. » On invitera d’ailleurs un producteur ou une productrice qui sera sur la terrasse, le jeudi soir, pour faire découvrir les trésors de la région aux clients.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La vue est apaisante.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On peut asseoir 90 personnes à l’intérieur.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le Roux est situé dans les « Outlets » de Bromont, à la sortie de l’autoroute.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Michel Bérubé et Jean-Benoît Hinse sont les propriétaires du resto-buvette-caviste Le Roux.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Rémy Gaudet est le chef. Il est épaulé par Thomas Legault (à gauche) et Yannick Chartier.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La terrasse peut accueillir jusqu’à 120 convives. 1 /6











Le cellier sera bien entendu rempli par Jean-Benoît Hinse. Le Roux, c’est lui ! Et le futé sommelier prendra bien soin de choisir des cuvées qui plairont aux amateurs et amatrices de crus classiques et d’autres destinées aux buveurs et buveuses au palais plus aventureux. Il sera d’ailleurs non seulement possible de consommer sur place, mais aussi d’acheter des bouteilles à emporter dans la boutique où, à terme, on trouvera bien plus que des produits alcoolisés.

Le Roux sera ouvert du mercredi au dimanche, de 11 h à 23 h, dès le vendredi 30 juin.

65, rue de la Rive-Droite, Bromont