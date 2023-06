Quatre ans après son déménagement dans le quartier Limoilou, le Grand Marché de Québec est un arrêt obligatoire pour les gourmands en visite dans la capitale nationale. Quatre nouveaux kiosques viennent d’ailleurs de s’y installer.

Macarons de Sophie : raffinement au menu

Les macarons de Sophie : un délice à ne pas manquer !

Sophie Bourlard est une autodidacte folle des macarons !

Les macarons au caramel à la fleur de sel sont si populaires que le caramel se vend aussi en pot !





Le comptoir de macarons de Sophie Bourlard rappelle les chics boutiques parisiennes avec ses couleurs pastel, ses pièces montées et ses plateaux piédestaux. Mais au-delà de la décoration, la pâtissière d’origine belge a voulu que le goût et la texture de ses desserts ronds soient aussi raffinés que ceux qu’on trouve en Europe. « Tout est fait avec des ingrédients naturels, explique-t-elle. Je n’utilise aucun colorant artificiel. Je les cuisine comme pour ma famille. » Autodidacte, Sophie Bourlard était obsédée par les macarons. Elle a quitté son emploi d’adjointe administrative et elle a démarré son entreprise chez elle en 2016. L’entrepreneure a fait partie de la première cohorte de MYCÉLIUM, l’incubateur d’entreprises alimentaires installé au Grand Marché. Cette formation lui a donné les outils pour ouvrir sa première boutique à Charlesbourg et une deuxième à Sillery. Avec son comptoir, inauguré en février, elle fait un retour par la grande porte. Un conseil : il ne faut pas rater son macaron au caramel à la fleur de sel. Il est si populaire que son caramel se vend aussi en pot.

So Dominike Gourmandises : par ici la décadence !

Envie d'un biscuit décadent ? Ça se passe au So Dominike Gourmandises.

Les employés préparent les gourmandises sucrées du nouveau comptoir.

En plus du populaire biscuit Red Velvet, le So-Gros, biscuit en sandwich garni de glaçage à gâteau blanc, est aussi à essayer.





Des biscuits décadents, des galettes géantes et des petits gâteaux, impossible pour les amateurs de sucreries de ne pas succomber aux desserts de Dominike Audet. L’ancienne animatrice de radio de Québec s’est reconvertie à la pâtisserie pendant la pandémie. Elle est présente depuis quelques mois au Grand Marché et, à voir la queue se former chaque jour devant son étal, ses gourmandises font fureur. « Mon chum arrive à 6 h tous les matins pour cuire les biscuits, raconte-t-elle. C’est toujours frais ! » Parmi les neuf sortes proposées, son biscuit Red Velvet est l’un des préférés. Depuis la victoire des Remparts, elle vend le biscuit en sandwich garni de glaçage à gâteau blanc, aux couleurs officielles de l’équipe de hockey. « On l’a appelé le So-Gros, ajoute la pâtissière. C’est le plus cochon. » Dominike Audet s’est fait connaître des gourmands lors de son passage à The Great Canadian Baking Show diffusé sur CBC en 2021. Derrière son comptoir, sa joie de vivre est contagieuse.

La Dinette signée Laiterie Charlevoix : 100 % fromage

Le menu de La Dinette est 100 % fromagé.

Sandy Walker au kiosque La Dinette signée Laiterie Charlevoix



Les fromages de la Laiterie Charlevoix passent en cuisine dans le nouvel espace appelé La Dinette. « Les clients voulaient voir le produit fini, explique la responsable Sandy Walker. On va leur montrer ce qu’on peut faire avec nos fromages ! » Dans l’allée centrale du marché, juste en face de la boutique de la laiterie, on propose un menu 100 % fromage. Celui-ci est composé de plusieurs grilled cheese, d’une soupe à l’oignon, de plateaux de fromages et, pour déjeuner, de parfaits au yogourt de lait de vache jersey. Tous les plats peuvent être pris « à emporter », mais il est plus agréable de les déguster au bar, avec un verre de vin de surcroît.

Joe Smoked Meat : enfin à votre portée !

José Poulin a fondé Joe Smoked Meat il y a plus de 20 ans.

Au nouveau comptoir, on peut se procurer sa viande sous vide et une foule de produits préparés.

Le kiosque de Joe Smoked Meat au Grand Marché de Québec





Plus besoin de se rendre dans Charlevoix pour savourer le fameux smoked meat de José Poulin. Le chef, qui tient une boutique à Baie-Saint-Paul depuis plus de 20 ans, tient maintenant un comptoir au Grand Marché. L’entrepreneur voulait se rapprocher d’une partie de sa clientèle, car il n’est pas rare que ses clients fassent l’aller-retour à partir de Montréal pour se procurer ses produits, assure-t-il. « La cuisson et la coupe sont parfaites, c’est pourquoi mon smoked meat est le meilleur », assure le chef. Outre sa viande vendue sous vide, son comptoir contient une foule de plats préparés avec son smoked meat, dont de la saucisse, un gratin et de la lasagne.