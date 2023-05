Le restaurant Azalea ouvrait sans tambour ni trompette, il y a un an, rue Saint-Denis. Le projet ambitieux d’une jeune femme atteinte de paralysie cérébrale, Azalia Kaviani, et de sa mère, Fanny Esfahani, a de nouveaux associés du milieu du vin et des spiritueux. Ces derniers cherchaient justement à ouvrir une buvette. Azalea fleurit donc à nouveau, juste à temps pour la belle saison.

André Papineau, propriétaire de l’agence Vinealis, est un des pionniers de la représentation de vins artisanaux au Québec. Carl Dubé et la sommelière Naomie Lavallée-Durand gèrent pour leur part un portfolio de vins et spiritueux pour Les Frères Spirit. Tous ensemble, ils ont envie de faire du beau local situé entre les rues Rachel et Marie-Anne un lieu animé, bienveillant et sans prétention. Le jardin à l’arrière, avec ses beaux arbres matures, est une oasis d’exception au cœur du Plateau.

L’intérieur est dominé par un bleu royal qui donne de la prestance à la salle. Des œuvres évoquant la lutte des femmes iraniennes ponctuent l’élégant décor. Les bouteilles sont elles aussi bien mises en évidence.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Ici, des kukus et un petit format de tachin (riz au safran)

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Crudités, herbes fraîches, fromage et noix sont des incontournables de la table perse.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les boulettes bien herbales

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE André Papineau, propriétaire de l’agence Vinealis, est un des nouveaux associés d’Azalea.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Il y a de belles quilles à découvrir dans le cellier d’Azalea.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les touches de bleu royal donnent le ton.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le jardin sera sans doute un des plus beaux de Montréal lorsqu'il aura fini de verdir et fleurir.













Si la cuisine des débuts mariait spécialités perses et mexicaines, elle puise maintenant surtout dans les racines iraniennes de Fanny et d’Azalia. La maman cuisinière a transmis les rudiments de son patrimoine culinaire à la nouvelle chef Véronique Normand, qui les met à sa sauce.

« C’est une cuisine avec beaucoup de variations régionales, nous avait expliqué Mme Esfahani le soir du (re)lancement. Je pense que plusieurs des spécialités dont nous nous inspirons sont nouvelles pour Montréal. »

Le menu actuel est composé de belles petites choses à partager : trempettes, kukus, boulettes, saumon aux herbes, tachin (riz au safran), etc. Des salades et d’autres plats inspirés des fraîcheurs de saison s’ajouteront à mesure. Tout est fort abordable (entre 8 et 14 $), y compris les vins.

Azalea est ouvert du jeudi au lundi, de 16 h à 22 h.

4306, rue Saint-Denis, Montréal