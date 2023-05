Après 10 films, on sait à quoi s’attendre d’un nouveau chapitre dans la série Fast and Furious : plus de voitures rapides, de grosses explosions et de membres dans la famille que dans le précédent.

Fast X ne rompt pas avec la tradition. Vin Diesel et Michelle Rodriguez – les parents des FF – ont même laissé planer lors de la première à Rome qu’elle se poursuivra dans au moins deux autres films. Pour résumer très sommairement l’intrigue depuis le début, Dominic Toretto (Vin Diesel) et sa « famille » sont passés d’amateurs de mécanique et de course de rue à espions professionnels pour l’Agence. Au fil des missions, ils se sont fait bien des amis et quelques ennemis. Le plus récent est Dante Reyes, incarné par un Jason Momoa particulièrement flamboyant. Celui-ci veut venger son père Hernan (Joaquim de Almeida), mort lors des évènements de Fast Five.

Si vous n’avez pas vu tous les films, ne vous inquiétez pas. Une scène dans une pièce tapissée d’écrans est consacrée à récapituler les moments clés des dernières années. Malgré la complexité apparente du scénario de Justin Lin, Dan Mazeau et Zach Dean, puis l’abondance de personnages et de lieux visités, il y a toujours quelqu’un, souvent Tej Parker (Chris Bridges, alias Ludacris), pour expliquer ce qui vient de se passer ou ce qu’il pourrait arriver.

PHOTO PETER MOUNTAIN, FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES La « famille » ne passe pas beaucoup de temps réunie dans Fast X.

La structure de Fast X est fort simple. Scène d’action à couper le souffle suivie d’un dialogue larmoyant sur la loyauté, l’amitié ou les êtres chers disparus, et on recommence. Chacun de ces segments pourrait être le premier ou le dernier du film.

Apprécier Fast X est aussi fort simple : il faut être attentif sans réfléchir. On est ainsi récompensé par des poursuites en tout genre magnifiquement filmées et orchestrées. L’originalité et la qualité de ces scènes sont remarquables.

Il est également essentiel d’oublier les lois de la gravité et les limites d’un véhicule à moteur, mais après autant de films, ça devrait déjà être assumé.

Momoa le magnifique

Le réalisateur Louis Leterrier (les deux premiers The Transporter, The Incredible Hulk) a de toute évidence donné carte blanche à Jason Momoa. En fait, on imagine qu’il lui a peut-être d’abord demandé de jouer ses scènes à la manière de l’intimidant Khal Drogo de Game of Thrones, puis de proposer une version de plus en plus excentrique. C’est celle-ci qui a majoritairement été retenue au montage. Dante est parfois menaçant, mais est généralement plus extravagant que Johnny Depp en Jack Sparrow. Il est hautement divertissant.

PHOTO PETER MOUNTAIN, FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES Jason Momoa incarne Dante Reyes.

Les visages familiers de la série sont tous séparés en petits groupes dans ce premier volet de la trilogie. Dom fait la rencontre des nouvelles venues Tess (Brie Larson, dont le jeu est nettement supérieur à la moyenne) et Isabel (Daniela Melchior). Oncle Jakob (John Cena) a la garde du jeune fils de Dom (Leo Abello Perry). Letty (Michelle Rodriguez) retrouve pour le meilleur et pour le pire la méchante sympathique Cipher (Charlize Theron). Tej, Roman (Tyrese Gibson), Ramsey (Nathalie Emmanuel) et Han (Sung Kang) forment le quatuor d’idiots comiques et débrouillards. Il y en a d’autres, mais réservons quelques surprises.

Ce n’est pas simple, évaluer Fast X. Pendant deux heures vingt minutes, nous recevons ce que nous demandons de ces films depuis qu’ils existent. Nous sommes cependant aussi submergés. Nous nageons dans la sauce, alors que plus de sauce nous tombe dessus. Ce n’est pas désagréable, mais c’est beaucoup. Malgré ce que j’ai écrit plus haut, j’ai dû réfléchir pour rédiger cette critique. Fast X ne ressort pas gagnant de cette réflexion. Abstenez-vous de faire de même et vous devriez vous amuser.

En salle