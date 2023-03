Avant d’arriver sur la table, petits et grands plats connaissent de véritables aventures dans les coulisses.

Pour découvrir l’envers de l’assiette, la nouvelle série documentaire Pendant ce temps en cuisine, offerte depuis le 10 mars sur Prime Video, la plateforme d’Amazon, nous plonge du côté des fourneaux et de la gestion de six enseignes québécoises de renom.

Ainsi, il sera possible d’observer les divers défis se présentant aux chefs Antonin Mousseau-Rivard (Le Mousso), Simon Mathys (Mastard), Alex Cohen et Raegan Steinberg (Arthurs), Maria-José et Zoya de Frias (Le Virunga), Kim Côté et Perle Morency (Côté Est) et Mike Lafaille (Kwizinn). S’étalant sur 8 épisodes de 30 minutes, tournés six mois durant par Pixcom, la série explore l’approvisionnement en produits, la mise au point des menus ainsi que le fourmillement intensif de la vie en cuisine et les aléas de la tenue d’un restaurant réputé.