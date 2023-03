En 2013 naissait Le Petit Sao à L’Île-des-Sœurs. Projet de Lise Dang et de son mari Jean-Paul Belmont, ce concept de comptoir de bouffe vietnamienne a rapidement fait des petits avec un comptoir éphémère estival au Marché Atwater, suivi d’adresses à Pointe-Saint-Charles et dans le Vieux-Montréal.

Comme son nom l’indique, Le Petit Sao est le « petit » frère du Sao Sao, un restaurant vietnamien ouvert à Brossard en 2009 par les parents de Lise. « À l’époque, mes parents voulaient offrir de la cuisine traditionnelle vietnamienne, mais dans un cadre un peu plus moderne. Avec Le Petit Sao, je voulais poursuivre dans cette lignée, redonner ses lettres de noblesse et aussi ce côté cool à la cuisine vietnamienne, une cuisine faite maison avec de super ingrédients », résume la dynamique restauratrice.

Pendant 14 ans, la mère de Lise, que tout le monde appelle Mama Thi, a mené la cuisine du Sao Sao avec brio et sans relâche. Mais comme l’heure d’une retraite méritée avait sonné, voilà qu’une nouvelle génération prend les commandes. Pour marquer le coup, le Sao Sao est devenu au début de l’année Le Petit Sao Brossard. « C’était la suite logique des choses, estime Lise Dang. C’est une continuité et on va garder à Brossard des classiques du Sao Sao comme la soupe au bœuf épicé et les nems. »

Pour mener à bien cette nouvelle aventure, le couple et son partenaire Johnny Khaa ont un as dans leur jeu : une association avec le talentueux chef Gilles Tolen (La Société, Henri Brasserie Française), ami de longue date qui a décidé de délaisser les nappes blanches de la fine cuisine pour se lancer dans ce projet et prendre la relève de Mama Thi. « Après la pandémie, j’ai eu l’impression d’avoir fait le tour de ce genre d’établissements. Pendant un an, Mama Thi m’a montré les subtilités de sa cuisine ! », dit celui qui compte au fil du temps ajouter quelques créations et spécialités au menu... dont le nouveau sundae nappé d’une sauce aux arachides !