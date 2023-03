Un bar à vin digne de ce nom dans Rosemont ? On ne dira pas non ! Si la Petite-Patrie est bien garnie avec le vinvinvin, Buvette Beaubien, Bar Mamie et les autres, à l’est, c’était plutôt désert. Mais voilà qu’arrive enfin Annette pour étancher la soif des gens du quartier. Et à voir l’endroit bondé, mercredi soir dernier, lors du deuxième jour d’ouverture seulement, pas de doute : ce projet du chef Marc-André Jetté et de sa conjointe Mila Rishkova tombe à point.

Situé à quelques pas du Hoogan et Beaufort, Annette vient dynamiser les Shops Angus. Le bar à vin est situé dans le même bâtiment que l’agence lg2, avec laquelle le duo, qui demeure dans le quartier, a imaginé le concept et l’identité visuelle. Divisé en plusieurs sections, l’espace principal de 70 places est invitant ; le bar et un comptoir central donnent vue sur la cuisine ouverte, un espace lounge permet de se caler dans des fauteuils confortables, et une longue salle à manger s’étire jusqu’à l’arrière du local, où se trouve le grand cellier. Cet espace d’une cinquantaine de places peut également être privatisé ; c’est là que se dérouleront les évènements dégustation que le bar à vin compte organiser régulièrement.

Le nom, Annette, évoque le raffinement et la féminité, en plus de faire un clin d’œil à un ingrédient populaire en Ukraine, d’où Mila est originaire : l’aneth. La couleur verte devient ainsi le leitmotiv de l’espace, avec ses tons de vert et sa multitude de plantes. L’herbe est à l’honneur dans un des cocktails signature de l’endroit, le Gimlet Annette avec huile d’aneth : absolument délicieux et rafraîchissant. On doit d’ailleurs la carte des cocktails, composée de classiques qui se veulent intemporels, à Olivier Quintin, également partenaire chez Annette et déjà responsable du programme cocktails au Hoogan.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Une section de la carte est réservée aux petits plats à grignoter en prenant un verre.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le design de l’espace a été imaginé par l’agence lg2.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La carte des vins est assez garnie.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le mille-feuille vanille, courge, citron, créé en collaboration avec Patrice Demers

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le cocktail Dark Side of the Moon, composé de vermouth rouge, de rye, de Cynar et d’orange

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Une belle lumière de fin d’après-midi pénètre dans le local vitré d’Annette. 1 /6











Ce rêve de bar à vin, voilà des années que le couple le caresse, confie le chef : « On bâtit notre cellier depuis longtemps, on a gardé au fil du temps de belles bouteilles. Je voulais dès l’ouverture offrir une carte des vins avec de la profondeur. » Pour l’appuyer dans ce projet, il a un allié de taille : le sommelier Hugo Duchesne (Meilleur sommelier du Québec, 2020), qui s’est joint à l’équipe récemment. Le programme vin veut plaire à tous les goûts et à toutes les bourses, assure Marc-André Jetté. On y trouve autant de gros canons que du vin maison en carafe à petit prix. Et entre les deux, pas mal de tout ; vous pourrez y goûter du vin nature funky, des cuvées québécoises ou des cépages classiques de domaines établis.

Et la bouffe, dans tout ça ? Le chef s’amuse avec un menu de snacks et de petits plats plus décontractés qu’à son autre restaurant. Chips et trempette, tartinade de tournesol et piment Gorria (notre favorite), mousse de foie de volaille de sa boucherie Édouard et Léo, champignons frits et labneh, plat de carottes avec langue de bœuf et aneth, il y a de tout pour une bouchée ou un repas plus complet. Ne manquez pas le programme dessert : le réputé pâtissier et grand ami du chef Patrice Demers a collaboré à la création de la carte. Coup de cœur absolu pour le raffiné mille-feuille avec courge et citron ! Ouvert du mardi au samedi.

4051, rue Molson (local 120), Montréal