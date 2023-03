J’ai Feng et Déserteur proposent un évènement fondue et saké dimanche.

La chef Anita Feng initiera les papilles aventureuses à la fondue sichuanaise, bien viandeuse et reconnue pour être aromatique et piquante. Un bouillon plus doux et une version végétarienne sont également proposés. L’entreprise spécialisée en dégustation et en représentation de vin et de saké s’occupera quant à elle d’arroser le tout de boisson de riz artisanale de haute qualité.

Il y aura un premier service de 13 h à 16 h, puis un deuxième à 18 h. Le repas se déroule dans la salle à manger du restaurant Mui Mui (149, rue Jean-Talon O., Montréal).

La fondue étant un repas convivial, on doit réserver pour deux ou, encore mieux, pour quatre personnes. Le prix est de 149 $ par personne, ce qui inclut nourriture, saké de bienvenue et carafe (pour deux) ou bouteille (pour quatre) en mangeant.