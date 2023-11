3 articles

Chasse au petit gibier De la forêt à l’assiette

La traçabilité des aliments figure de plus en plus au sommet des priorités de bien des gens quand vient le temps de garnir les tablettes du frigo. Cet automne, on est allé à la source, dans la réserve faunique Ashuapmushuan, à la chasse au petit gibier en compagnie du chef Jean-Philippe Leclerc. Compte rendu d’une première mémorable à tout point de vue.