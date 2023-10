Cet automne, la maison de thé Camellia Sinensis s’apprête à souligner ses 25 printemps d’existence.

L’occasion de découvrir les tout nouveaux locaux de la boutique mère, rue Émery à Montréal, inaugurés l’été passé, avec un concept axé sur la découverte et les échanges autour du thé, ou de se rendre aux deux autres boutiques (marché Jean-Talon et quartier Saint-Roch, à Québec). De nombreux ateliers se succéderont ainsi dans les semaines à venir ; outre les séances consacrées à certains types de feuilles (par exemple, un atelier autour des thés wulong, le 29 octobre à Montréal et à Québec), sont également proposées des formations sur les accords avec les scotchs (le 2 novembre à Montréal) ou l’utilisation du thé en création de cocktails (le 2 décembre à Montréal).

Avis aux amoureux de chocolat : pour souligner son quart de siècle, Camellia Sinensis s’est associée avec la chocolaterie artisanale Dicitte, le temps de confectionner 1000 tablettes baptisées Lady Camellia Wulong, un chocolat noir 67 % à base de cacao de Piura, au Pérou, et de thé wulong du Fujian (Chine). Fabriqué en édition limitée, ce chocolat haut de gamme démontre une belle profondeur gustative, avec une attaque prononcée et des parfums ravissants de thé torréfié éclosant en finale. En prime, pour imiter Charlie et la chocolaterie, un ticket d’or unique a été glissé dans l’un des emballages, offrant la chance de remporter un an de thé.

Prix : 12 $ la tablette, en boutiques et en ligne