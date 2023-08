C’est le retour de la Foire des vins et cidres d’ici au marché Jean-Talon, ce week-end. Après une journée au marché Atwater, le samedi 5 août, les producteurs vinicoles et cidricoles feront goûter leurs cuvées au public.

Le samedi 12 août, six conférences gratuites animées par la cofondatrice du magazine Caribou, Geneviève Vézina-Montplaisir, seront présentées sur la mezzanine du marché Jean-Talon. Le dimanche, c’est Christine Plante, des Lauriers de la gastronomie québécoise, qui proposera des ateliers de dégustations en compagnie de Caroline Beaulieu, sommelière au restaurant Légende par La Tanière, et de François-Emmanuel Nicol, chef de La Tanière3.

On pourra goûter gratuitement à des bouchées préparées pour s’accorder avec des vins et des cidres des producteurs participants de la Foire. L’entrée aux évènements est gratuite, le verre de dégustation coûte 5 $ et il faut compter entre 2 et 5 $ pour le remplir.

Si vous avez soif de bière à Québec ce week-end, il faut se tourner vers le Festival des brasseurs et artisans de Québec, qui se tient au superbe Domaine des Maizerets, dans Limoilou. Dégustations et concerts sont au programme du vendredi au dimanche.

Les tout-petits pourront profiter de l’espace famille samedi et dimanche, de 13 h à 17 h, avec jeux gonflables et maquilleuse. En prévente, on peut acheter un verre pour 15 $ ou deux verres pour 25 $, incluant une dégustation au kiosque de la Souche lors du festival.