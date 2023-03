Quel plaisir que ce vin qui offre tout le bonheur d’un bon beaujolais à prix très raisonnable !

Le nez est plutôt retenu, fin et délicat, mais très charmeur avec ses arômes affriolants de petits fruits rouges sucrés, ponctués de notes florales. Léger, sec, frais et pimpant, le Damien Coquelet Fou du Beaujo Beaujolais-Villages 2020 offre une bouche croquante, tout en fruits, avec de légers tanins dont les aspérités ajoutent encore plus à sa fraîcheur. Pas super complexe, mais très bien fait, harmonieux et d’une immense buvabilité.

Servi rafraîchi, ce sera le compagnon idéal d’un apéro, des charcuteries et de la cuisine de bistro. Et comme le précédent, il saura vous rafraîchir le palais à la cabane à sucre !

Damien Coquelet Fou du Beaujo Beaujolais-Villages 2020, 20,95 $ (12604080), 13 %

Garde : 1 ou 2 ans