Elle a beau venir de loin, la banane est l’un des fruits qui se retrouvent le plus souvent dans notre panier d’épicerie. Le docteur en nutrition Hubert Cormier nous dévoile tous ses secrets – en plus de 80 recettes pour « bananomaniaques » – dans son nouveau livre, Complètement banane. Voici cinq faits étonnants à découvrir ainsi qu’une recette de pain aux bananes complètement décadent.

Il existe plus de 1000 variétés de bananes dans le monde

Eh oui, de la banane plantain à la banane rose, il en existe des sucrées, qu’on peut manger crues, et d’autres, plus amidonnées, dont la texture rappelle plutôt la pomme de terre et qui doivent être mangées cuites. Hubert Cormier en répertorie 11 dans son livre, mais la Cavendish est sans conteste celle qu’on trouvera le plus facilement – et en abondance – dans toutes les épiceries.

La peau de banane n’est pas dangereuse, sauf si on glisse dessus…

Même si on a majoritairement le réflexe de la jeter, la pelure de banane est entièrement comestible. L’auteur de Complètement banane a donc fait le pari de l’incorporer à ses purées, qu’il utilise ensuite comme base pour toutes ses recettes. En plus, une fois réduite en purée avec la chair en suivant sa technique de cuisson des bananes (voir recette), la texture filandreuse de la peau devient imperceptible, précise-t-il.

On épluche la banane à l’envers

On est nombreux à éplucher nos bananes par leur tige. Mais on devrait plutôt se servir de l’autre bout du fruit, en pinçant légèrement la pointe noire de la banane pour l’ouvrir. On évite ainsi de la briser, tout en se débarrassant des filaments désagréables – en plus de pouvoir la tenir par la tige pour la manger.

La purée de bananes a beau être sucrée, elle ne contient pas assez de sucre !

En effet, on pourrait facilement croire qu’ajouter du sucre dans une recette contenant des bananes est superflu, mais celui-ci aurait un « superpouvoir » qui en fait un ingrédient clé pour obtenir un pain aux bananes parfait. Sans sucre, le pain risque de s’émietter plus facilement, d’être sec et de ne pas avoir cette croûte colorée et croustillante qu’on aime tant.

La congélation est l’ingrédient secret pour un pain aux bananes moelleux

Dès que le pain est refroidi et coupé en tranches, il vaut mieux le congeler sans tarder afin que sa texture devienne encore plus moelleuse, recommande Hubert Cormier dans son livre. Les tranches se décongèlent ensuite en une dizaine de minutes tout au plus. D’ailleurs, c’est le secret des tranches moelleuses servies dans un certain café « dont le nom commence par un “S” et se termine par “ks” », nous apprend-il.

Complètement banane Hubert Cormier Saint-Jean Éditeur 208 pages

Recette de pain aux bananes tiramisu

PHOTO FOURNIE PAR SAINT-JEAN ÉDITEUR Pain aux bananes tiramisu

Rendement : 1 pain

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 1 heure

Ingrédients

Section 1

210 g (1 1/2 tasse) de farine tout usage

60 g (1/2 tasse) de farine d’amande

1 c. à thé de bicarbonate de soude

1/4 de c. à thé de poudre à pâte

1/2 c. à thé de sel kasher

1 c. à thé de cannelle moulue

Section 2

12 g (1/4 de tasse) de café instantané moulu

1 œuf, battu

160 g (3/4 de tasse) de sucre

125 ml (1/2 tasse) d’huile végétale

2 c. à soupe de babeurre

30 ml (2 c. à soupe) de liqueur de café

250 g (1 tasse) de purée de bananes (voir recette à la fin)

120 g (1 tasse) de noix de Grenoble, hachées

Glaçage

375 g (1 1/2 tasse) de fromage mascarpone à température ambiante

125 ml (1/2 tasse) de crème à fouetter 35 %

2 c. à soupe de liqueur amaretto

50 g (1/4 de tasse) de sucre

Garniture

1 c. à soupe de poudre de cacao

Préparation

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer et tapisser de papier parchemin un moule à pain de 20 cm x 10 cm (8 po x 4 po).

2. Dans un bol, tamiser et mélanger les ingrédients de la section 1.

3. Dans un second bol, mélanger les ingrédients de la section 2.

4. À l’aide d’une cuillère en bois, incorporer le mélange d’ingrédients de la section 1 à celui contenant les ingrédients de la section 2 en une seule fois. Ne pas trop mélanger.

5. Cuire au four pendant 1 heure ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du pain en ressorte propre. Laisser refroidir complètement.

Glaçage

6. Entre-temps, déposer le fromage dans un bol. À l’aide d’un batteur électrique, fouetter en incorporant graduellement la crème. Incorporer ensuite l’amaretto et le sucre. Réserver.

7. Couper le pain refroidi horizontalement en deux moitiés de même grosseur. Remplir une poche munie d’une douille ronde unie (1A) de la moitié du glaçage, puis étaler uniformément celui-ci sur la moitié inférieure.

8. Déposer l’autre moitié du pain sur le dessus. Mettre le reste du glaçage dans une poche munie d’une douille en forme d’étoile ouverte (8B ou 6B) ou de fleur (1G), puis napper uniformément le dessus du pain.

9. Saupoudrer le pain de cacao. Conserver au réfrigérateur.

Recette de purée de bananes

Pour 1 pain

Ingrédients

260 g de bananes (avec ou sans la pelure)

80 ml (1/3 de tasse) d’eau

1/2 c. à soupe de jus de citron

1 c. à thé d’extrait de vanille

1/2 c. à soupe de beurre non salé

Préparation

1. Couper et jeter les extrémités des bananes.

2. Couper les bananes en morceaux d’environ 1 cm (1/2 po).

3. Dans une casserole, porter tous les ingrédients à ébullition. Couvrir et laisser mijoter à feu doux 10 minutes.

4. Au robot culinaire, broyer la préparation jusqu’à l’obtention d’une purée lisse. Laisser refroidir complètement.