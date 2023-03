Voici encore un bel exemple de grenache espagnol tout en fruits et en fraîcheur.

Issu à 100 % du cépage, cultivé sur des sols sablonneux d’origine granitique au nord-ouest de Barcelone, l’Alta Alella GX Catalunya 2021 met de l’avant son caractère fruité et gourmand. Le nez s’ouvre sur une panoplie de petits fruits rouges, cerise, canneberge, framboise, avec une pointe florale et de garrigue. La bouche est ronde et dodue, mais reste fraîche et gouleyante avec un fruité croquant. De très légers tanins apportent juste ce qu’il faut de relief.

Délicieux servi légèrement rafraîchi, il accompagnera avec bonheur du jambon, des oreilles de crisse et les autres délices, gras et salés, de la cabane à sucre, en prenant soin d’éviter trop de saveurs sucrées.

L’Altolandon Mil Historias suggéré la semaine dernière serait également un bon choix.

Alta Alella GX Catalunya 2021, 17,40 $ (14223791), 14 %, bio

Garde : 1 ou 2 ans