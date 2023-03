Issue à 100 % de l’excellent cépage catalan xarel-lo, la cuvée Essential, de Juvé y Camps, est un cava de facture classique qui offre aussi un excellent rapport qualité-prix.

Son élevage de plus de deux ans sur lies lui confère une matière bien nourrie ainsi que des arômes de brioche et de pain grillé. Le tout s’appuie sur un fruit bien mûr, aux notes de pomme jaune, de poire et de fruits confits. La bouche est ample et caressante, avec un dosage présent mais très bien équilibré par une acidité fraîche, des bulles très fines et des notes d’agrumes.

Sa richesse lui permettra de passer à table sur des poissons ou des volailles à la crème, ou des fromages crémeux. La bouteille à moitié pleine, coiffée d’un bon bouchon à mousseux, s’est très bien conservée pendant une semaine au frigo.

Juvé y Camps Essential Xarel-lo Brut Reserva Cava 2017, 22,65 $ (13005847), 12 %, bio

Garde : de 3 à 5 ans