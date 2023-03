J’apprécie toujours la cuvée domaine de Bernard Baudry, très classique aussi. Issue de vignes de 30 à 35 ans d’âge, cultivées dans des sols de sable et de gravier sur un sous-sol calcaire, elle offre beaucoup d’éclat.

Déjà dans sa belle couleur violacée, puis au nez, très joli, avec ses notes de framboise, de prune, de fleurs, de cèdre et de tabac. Quelques notes animales se mêlent à l’ensemble et ajoutent du caractère. La bouche suit, tout en fruit, avec beaucoup de fraîcheur, des tanins modérés, fins et fermes, et une forte impression minérale qui se dessine en finale. Du corps et de la structure, mais avec aussi de l’éclat et de la vitalité.

Un passage en carafe une heure avant de le servir lui fera grand bien. À déguster avec rôti de porc et chou rouge braisé, poulet rôti et légumes racines, poivrons farcis.

Domaine Bernard Baudry Chinon 2020, 26,45 $ (10257571), 13 %, bio

Garde : de 5 à 7 ans