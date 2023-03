Altonlandon cultive ses vignes au nord-ouest de Valence, à plus de 1000 mètres d’altitude. Cette élévation permet de conserver de la fraîcheur et de l’éclat dans les vins. Élaboré entièrement avec du grenache, ce Altolandon Mil Historias Garnacha Manchuela 2021 en présente tout le caractère fruité et charmeur, sans tomber dans la lourdeur qui l’afflige trop souvent.

Il s’ouvre sur un nez affriolant, aux arômes de petits fruits rouges aigrelets et de pomme rouge, avec une pointe florale. Il y a certes un certain volume en bouche, mais le vin reste frais et pimpant, avec de légers tanins, un brin rustiques, qui apportent du relief et appellent la nourriture.

Dans l’esprit d’un gamay, mais plus ensoleillé, il est à servir rafraîchi et sera très passe-partout à table avec une cuisine en toute simplicité : saucisses grillées, pizza, hamburger maison ou avec un repas de cabane à sucre.

Altolandon Mil Historias Garnacha Manchuela 2021, 16,25 $ (13794111), 13,5 %, bio

Garde : 1 ou 2 ans