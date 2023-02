Voici un chablis on ne peut plus classique.

Sa couleur est pâle, ses arômes modérés : le chablis n’est jamais un vin exubérant et très fruité, mais plutôt fin et minéral. Celui-ci, le Domaine Gueguen Chablis 2021, offre un nez délicat, avec un peu de pomme verte et de zestes d’agrumes, mais aussi des arômes qui rappellent la mer, les coquillages, la pierre à fusil.

La bouche est impeccable, avec de la matière, de la tension, de la tenue et de la longueur. Une jolie texture crémeuse enrobe le palais, avec des notes de poire, de crème et d’amande, et cette impression minérale qui sous-tend le tout.

Très frais, il s’étire en finale sur une impression crayeuse.

Un vin très complet, avec un taux d’alcool modéré, il accompagnera avec bonheur les pâtes au saumon et à la crème, tout comme des huîtres fraîches ou gratinées.

Domaine Gueguen Chablis 2021, 35 $ (14216654), 12,5 %

Garde : de 3 à 5 ans