Toujours d’un très bon rapport qualité-prix, la cuvée Antonyme de l’excellent domaine Canet Valette se veut un vin de soif, gourmand, axé sur le fruit.

Élaboré avec mourvèdre, cinsault, grenache, syrah et carignan, les cinq cépages rouges autorisés à Saint-Chinian, le 2021 se présente avec un caractère sombre, plus ancré dans la terre.

Le nez s’ouvre sur un cœur de fruits noirs, autour duquel se développent des notes animales, de cuir, de gibier, minérales, d’épices et de garrigue. Très sec, il offre une bouche ample, ferme et savoureuse, tout en gardant la tonicité et la buvabilité qu’on lui connaît.

Peut-être plus un vin d’hiver dans ce millésime qu’un vin d’été, il accompagnera à merveille des viandes braisées, une tourtière au gibier, ou des pâtes sauce bolognaise (avec de l’agneau !).

N’hésitez pas à passer le vin en carafe une heure avant de le servir.

Canet Valette Antonyme Saint-Chinian 2021, 18,00 $ (11013317), 13,5 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans