On associe Italie et vins rouges. Pourtant, les Italiens font de tout ! Du rouge bien sûr, mais dans tout le pays, aussi des blancs, des rosés et des mousseux. Et certains des mousseux les plus singuliers qui soient.

En voici un parfait exemple : le Croci Gutturnio Frizzante 2019, un rouge mousseux, très sec et tannique.

L’appellation Gutturnio est en Émilie-Romagne, au sud-ouest de Piacenza. Élaboré avec les cépages barbera et croatina (appelée localement bonarda), le vin s’ouvre sur des arômes de petits fruits rouges bien mûrs, avec des notes de sous-bois, de tabac, d’anis et une pointe animale.

Avec des bulles persistantes, il est plutôt léger, mais une solide trame tannique lui donne de la structure, du relief, et appelle la table. Authentique, rustique et tellement italien.

Délicieux avec du parmesan ou des charcuteries, il accompagnera aussi les gnocchettis sardes.

Croci Gutturnio Frizzante 2019, 24,15 $ (13960828), 12,5 %

Garde : 1 ou 2 ans