La plupart du sauvignon blanc pour cette cuvée vient du village de Bué, un des plus réputés de la région.

Fermenté en cuves inox pour préserver fruit et fraîcheur, le vin est ensuite élevé sur lies quelques mois. Très expressif, ce Pierre Morin Sancerre 2021 offre des notes florales, de sureau et de jasmin, auxquelles se mêlent des arômes d’agrumes, de zestes, de poire et d’herbes.

Frais, fruité et gourmand, ce vin est surtout complexe, et nous impressionne par sa finesse et son harmonie. Des nuances minérales sous-tendent les saveurs et rappellent les sols caillouteux (même s’il n’y a pas de lien direct !). Des amers nobles ponctuent une longue finale.

Oubliez ce que vous connaissez du sauvignon blanc : laissez-vous transporter à Sancerre par un vin de terroir.

À déguster avec pétoncles à la pancetta, doré poêlé avec jus de pamplemousse et estragon, salade de crabe ou crevettes aux herbes.

Pierre Morin Sancerre 2021, 32,50 $ (14954462), 13 %, bio

Garde : 3 ou 4 ans