Vignoble Leblanc

Des vignes en héritage

(Saint-Anicet) Jacques Leblanc a planté de la vigne dans les années 1990 sur une petite parcelle de terre en bordure de sa maison comme passe-temps. Sa fille Caroline et son gendre Bernard Jalbert ont poussé l’aventure plus loin. Le couple cultive plus de 8000 pieds de vigne dans l’un des endroits les plus chauds de la province.