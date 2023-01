Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

Petit creux : wrap méditerranéen aux lentilles, noix et yogourt épicé

« Facile à glisser dans la boîte à lunch, excellent tiède ou froid, ce wrap végétarien aux saveurs d’ailleurs fera honneur à vos papilles », dit la nutritionniste Isabelle Côté.

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 15 minutes

Total : 35 minutes

Portions : 4

Ingrédients pour la garniture aux lentilles

60 ml (4 c. à soupe) d’huile d’olive

De 1/2 à 1 piment jalapeño haché finement

1 gousse d’ail émincée

250 ml (1 tasse ou 1/2 boîte de 540 ml) de lentilles cuites égouttées

5 ml (1 c. à thé) de zaatar

2,5 ml (1/2 c. à thé) de cumin moulu

1 ml (1/4 de c. à thé) de sel

250 ml (1 tasse) de noix de Grenoble concassées grossièrement et grillées

125 ml (1/2 tasse) de persil frais haché

30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron

Ingrédients pour le yogourt épicé

250 ml (1 tasse) de yogourt grec nature

1 ml (1/4 de c. à thé) de cumin moulu

5 ml (1 c. à thé) de zaatar

1/2 gousse d’ail émincée finement

Zeste d’un citron

Poivre au goût

Ingrédients pour le montage

4 tortillas de grains entiers ou pitas de blé entier

Laitue mélangée ou roquette

Poivron rouge en lanières ou poivron grillé mariné

Navets, betteraves ou oignons marinés

Préparation de la garniture aux lentilles

1. Dans une grande poêle, faire chauffer l’huile à feu moyen et faire sauter le piment jalapeño et l’ail pendant deux minutes.



2. Ajouter les lentilles, le zaatar, le sel et le cumin et chauffer pendant environ 10 minutes, jusqu’à ce que le mélange soit asséché et commence à griller.



3. Ajouter les noix grillées et bien mélanger pendant 2 minutes.



4. Ajouter le persil et le jus de citron, et bien mélanger.

Préparation du yogourt épicé

5. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients et goûter pour ajuster l’assaisonnement.

Pour le montage

6. Étendre le yogourt épicé sur les tortillas ou les pitas.



7. Ajouter la garniture aux lentilles sur chacun.



8. Ajouter la laitue, les poivrons rouges et les légumes marinés.



9. Rouler pour manger.

Source : recette d’Isabelle Côté, nutritionniste.

Note : Le zaatar est un mélange d’épices qui se trouve dans les épiceries fines ou certaines grandes chaînes d’alimentation.

Publié sur lapresse.ca le 25 août 2019.

Vite fait bien fait : zhoug

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le zhoug est un condiment épicé, introduit en Israël par les Juifs yéménites.

Originaire du Yémen, cette sauce épicée à base de coriandre et de piments verts forts (parfois appelée « schug ») a été introduite en Israël par les Juifs yéménites dans les années 50 et a étendu son influence un peu partout dans la péninsule arabique, où elle sert de condiment à plusieurs plats comme du houmous, des œufs brouillés ou du « jachnun », un pain servi les matins de shabbat. Il en existe plusieurs variations, mais le piment fort y est un incontournable. « Il n’y a pas toujours d’herbes fraîches disponibles, alors souvent, les gens vont sécher les herbes et faire le zhoug à partir de cela. Le résultat est plus huileux, épicé que la version que je propose, à base de fines herbes fraîches, qui est justement plus légère et fraîche », explique le chef israélien Yohai Rubin, récemment installé à Montréal et qui officie au nouveau restaurant Ayla, dans Griffintown.

Ingrédients (pour environ 2 tasses)

50 g (environ deux cubes) de glace

75 ml de jus de citron frais

1 c. à soupe de sel de mer

75 ml d’huile d’olive

100 g de piments verts forts longs de type Anaheim (à trouver dans des épiceries spécialisées comme Adonis ou Akhavan), au goût

25 g d’oignons verts

50 g de persil plat (avec les tiges)

250 g de coriandre (avec les tiges)

Encore 75 ml d’huile d’olive

Préparation

1. Hacher grossièrement tous les ingrédients. Enlever la queue des piments forts et les racines des herbes, au besoin, mais autrement, utiliser les légumes et herbes dans leur entièreté, tiges des fines herbes et pépins des piments inclus (sauf si vous désirez une sauce moins piquante). Une bonne façon d’éviter le gaspillage !



2. Dans un mélangeur*, ajouter les ingrédients selon l’ordre indiqué dans la liste ci-dessus, sauf pour la deuxième portion d’huile d’olive, à réserver pour plus tard.



3. Mettre le mélangeur à la plus haute vitesse, mais ne pas le démarrer immédiatement. Utiliser un accessoire (comme le pilon qui vient avec les mélangeurs de type Vitamix ou encore une louche en métal) afin de pousser les herbes vers les lames, tout en utilisant la fonction « pulse », jusqu’à obtenir une belle texture, soit une pâte assez lisse, le tout en activant les lames le moins possible afin d’éviter l’oxydation.



4. Quand le mélange est assez homogène, verser l’huile d’olive restante en filet, afin d’émulsionner la préparation, qui devrait avoir la texture d’un pesto, lisse et épaisse.



5. Goûter et ajouter du sel et du jus de citron, si nécessaire, et mélanger en pulsant une dernière fois.



6. Le zhoug se garde au frigo de deux à quatre jours, jusqu’à ce qu’il commence à brunir.

* À noter : pour cette recette, un mélangeur à moteur puissant de type Vitamix est assurément un avantage pour créer une texture lisse et conserver la couleur verte du zhoug.

Utilisation

Cette préparation est un accompagnement très polyvalent qui ajoute beaucoup de punch aux plats. Le chef propose de servir du zhoug en accompagnement de légumes rôtis, comme du chou-fleur, de poissons cuits ou crus, ou de brochettes de viande.

Source : recette de Yohai Rubin, chef au restaurant Ayla.

Publié sur lapresse.ca le 13 juin 2020.

Appelez-moi chef ! : salade multicolore au poireau

PHOTO MAUDE CHAUVIN, FOURNIE PAR O’GLEMAN MEDIA Salade multicolore au poireau

Préparation : 20 min

Cuisson : 20 min

Rendement : 6 portions

Se conserve trois jours au réfrigérateur et ne se congèle pas

Ingrédients

1 patate douce

5 ml (1 c. à thé) d’huile d’olive

Poivre et sel

1 poireau (voir notes)

500 ml (2 tasses) de kale (chou frisé) haché finement

500 ml (2 tasses) de chou rouge haché finement

2 branches de céleri

1 poivron rouge

1 boîte de 540 ml de légumineuses (voir notes)

Ingrédients pour la vinaigrette

30 ml (2 c. à soupe) de moutarde de Dijon

30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de vin blanc

30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable

30 ml (2 c. à soupe) d’eau

80 ml (1/3 de tasse) d’huile d’olive

Poivre et sel

Préparation

1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Placer la grille au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin (ou d’une feuille de cuisson réutilisable).



2. Peler et couper la patate douce en dés. Déposer sur la plaque de cuisson, verser l’huile d’olive et mélanger avec les mains. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel.



3. Cuire au four pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que les dés de patate douce soient dorés et que la pointe d’un couteau s’insère facilement dans la chair.



4. Pendant ce temps, trancher finement le poireau. Hacher finement le kale et le chou rouge. Déposer dans un grand bol de service.



5. Couper le céleri et le poivron en dés. Rincer et égoutter les légumineuses. Déposer dans le bol de service. Ajouter les dés de patates douces grillées.



6. Dans un bol moyen, mélanger la moutarde, le vinaigre, le sirop d’érable et l’eau. Verser l’huile en filet en fouettant pour créer une émulsion. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel.



7. Verser la vinaigrette sur la salade et bien mélanger. Servir.

Vous pouvez aussi remplacer le poireau entier par un sac de 250 g de poireaux hachés.

Utilisez les légumineuses que vous avez sous la main : pois chiches, lentilles, haricots blancs, haricots mélangés… Le résultat sera tout aussi bon !

Source : recette de Geneviève O’Gleman

Publié sur lapresse.ca le 16 janvier 2021.

Plaisir coupable : muesli bircher

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Muesli bircher

Donne environ 4 portions

Ingrédients pour le muesli

1 tasse de pulpe d’avoine

1/4 de tasse de lait de coco

1/2 tasse de jus d’orange (sanguine pour la couleur rosée !)

1 pincée de sel

2. c. à thé de chia

2 c. à soupe de flocons de noix de coco

Le zeste d’une orange

2 c. à thé de sirop d’érable

1/2 tasse de yogourt

1/4 de tasse de raisins secs blonds

Ingrédients pour la garniture

Segments d’orange

Flocons de noix de coco

Pavot (facultatif)

Compote de camerises

1 tasse de camerises congelées (on peut remplacer par des bleuets, mais le résultat sera plus sucré)

2 c. à soupe de sirop d’érable

Préparation

1. Mélanger tous les ingrédients du muesli pour permettre au chia de gonfler.



2. Pendant ce temps, faire chauffer la camerise et le sirop d’érable dans une petite casserole, à feu élevé. Réduire le feu à doux après l’ébullition et laisser compoter et réduire à découvert jusqu’à ce qu’il reste très peu de liquide (45-50 minutes).



3. Au moment de servir, déposer une portion de muesli dans un bol et la surmonter de segments d’orange, d’une bonne cuillerée de compote de camerises, de flocons de noix de coco et de pavot. Le muesli se conserve au réfrigérateur pendant 4 ou 5 jours. La compote peut se garder quelques jours de plus.

Source : recette de Stéphanie Labelle, propriétaire de la pâtisserie Rhubarbe.

Publié sur lapresse.ca le 1er mai 2019.

Santé ! : chilcano de melón

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Chilcano de melón

Melon d’eau et pisco font très bon ménage. Ce cocktail rose vous rafraîchira à coup sûr.

Pour 1 verre

Ingrédients

2-3 feuilles de menthe

Jus de melon

1 oz de pisco

Préparation

1. Verser une once de pisco dans un grand verre sur pied.



2. Ciseler quelques feuilles de menthe et les ajouter dans le verre.



3. Remplir le reste du verre avec le jus de melon d’eau, que vous aurez obtenu en liquéfiant un melon dans un mélangeur avec un peu d’eau.

Note : En utilisant un melon d’eau, il sera possible de préparer plusieurs cocktails. Sinon, la préparation au melon d’eau pourra faire office de jus pour les enfants. Ceux qui aiment les boissons sucrées peuvent ajouter un peu de sucre ou de sirop simple lorsque viendra le temps de liquéfier le fruit.

Publié sur lapresse.ca le 5 juin 2017.