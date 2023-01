Depuis plusieurs années, les vins de ce domaine, Combel-La-Serre, m’enchantent.

Ils sont toujours délicieux, et de très justes expressions de leurs terroirs. Pur Fruit du Causse est issu entièrement de malbec, cultivé sur le causse, un haut plateau calcaire. C’est une cuvée qui mise sur le fruit et la fraîcheur, mais elle reste indéniablement Cahors.

D’une couleur violacée profonde, qui tache les parois du verre, elle offre un nez expressif, sombre et intrigant, où des arômes de fruits noirs se mêlent à des notes minérales et florales : mûres, ronces, terre noire, fer et violette. Archisec, le vin se déploie en bouche avec ampleur et fermeté, tout en restant très gouleyant.

Une acidité fraîche et une bonne dose de tannins fermes lui donnent de l’éclat et de la structure, et appellent la table : côtelettes d’agneau, cassoulet, pâté chinois au canard confit.

Combel-La-Serre Le Pur Fruit du Causse Cahors 2020, 18,25 $ — en 2017, il coûtait 19,50 $ — (12956481), 12,5 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans