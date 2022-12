Dans le nom Domaine de la Taille aux Loups Triple Zéro Montlouis Pétillant Originel, Triple Zéro signifie que le vin est élaboré sans aucun ajout de sucre ou de levure.

Le moût fermente avec des levures indigènes en barriques neutres, puis est transféré en bouteilles avec 12 g de sucre non fermentés. La fermentation reprend, et le gaz carbonique produit est emprisonné dans la bouteille, tout comme pour un pétillant naturel. Sauf que les pétillants originels de Montlouis doivent être dégorgés et contenir moins de 5 g de sucre : ils sont donc limpides et secs. Celui de la Taille aux Loups est un vrai délice, fin et puissant, complexe et singulier. Des arômes de foin, de champs en fleurs, de pomme russet et de gentiane se développent au nez.

Le vin est très sec, tendu, avec des bulles très fines. De délicates notes d’amande et de pierre à fusil s’étirent sur une finale à l’impression minérale, avec une légère sensation tannique.

Domaine de la Taille aux Loups Triple Zéro Montlouis Pétillant Originel, 36,25 $ (12025301), 13 %

Garde : de 4 à 6 ans