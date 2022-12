Les aromates qui parfument la majorité des spiritueux québécois offrent un mariage naturel avec le temps des Fêtes. Sapin baumier, thé des bois ou petits fruits rouges, ces ingrédients se retrouvent d’ailleurs dans les cocktails imaginés par les trois mixologues à qui nous avons donné le mandat de mettre le Québec dans le verre à Noël.

Le Gardien de Phare de l’archipel Mingan

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Patricia Jeanson, mixologue au bar La Distillerie, a préparé Le Gardien de Phare de l’archipel Mingan.

Mixologue : Patricia Jeanson

Le temps des Fêtes est synonyme d’effervescence pour Patricia Jeanson. Mais plutôt que de verser du champagne dans le classique French 75, la mixologue au bar La Distillerie à Montréal utilise l’eau pétillante aromatisée de la société québécoise Harrington. Elle ajoute également la liqueur d’airelle de la Côte-Nord ainsi que de l’essence de Mélilot pour que le goût rappelle « celui de la forêt », dit-elle. Au moment de servir, Patricia Jeanson propose de brûler l’extrémité d’une branche de romarin, puis de la déposer sur la coupe. « Le parfum ressemble beaucoup à celui de la sauge », précise-t-elle. C’est simple à réaliser et la magie opère à tout coup.

Ingrédients

1 oz de vodka Niapiskau Puyjalon

1 oz de liqueur de gin à base d’airelle Rubis Nordique Puyjalon

1 oz de sirop maison de romarin*

1/2 oz de jus de citron fraîchement pressé

2 pipettes d’essence de Mélilot du Québec de Gourmet Sauvage

Pétillant botanique Harrington au thé des bois

2 branches de romarin

1 zeste de citron

*Recette de sirop maison de romarin

1 tasse d’eau

1 tasse de sucre

5 branches de romarin frais

Préparation du sirop

Mettre l’eau et le sucre dans une casserole, puis porter le mélange à ébullition. Une fois le sucre dissout, baisser le feu et ajouter le romarin frais. Laisser infuser 8 minutes. Filtrer et verser le sirop dans un pot en verre. Le mélange se conserve de deux à trois semaines.

Préparation

Dans un shaker rempli de glace, verser tous les ingrédients, à l’exception de la boisson pétillante d’Harrington au thé des bois. Ajouter une branche de romarin et agiter vigoureusement. Double filtrer dans une flûte à champagne et compléter avec le pétillant. Décorer de la branche de romarin fumée.

Remède de grand-mère

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le cocktail Remède de grand-mère de Julien Vézina

Mixologue : Julien Vézina

Utiliser des produits québécois dans une cuisine d’inspiration asiatique est de plus en plus facile, dit Julien Vézina, mixologue et propriétaire du restaurant Hono Izakaya, à Québec. La preuve : il a choisi le curcuma de Port-au-Persil et la feuille de shiso de Jardin d’Inverness pour concocter un cocktail nommé Remède de grand-mère dont tout le monde voudra la recette.

Ingrédients

1 1/2 oz de whisky St. Laurent 3 Grains

1/4 oz de whisky St. Laurent Rye

1/2 oz de liqueur de Rhubarb Menaud

1/4 oz de sirop de citron Monsieur Cocktail

1/2 oz de sirop de miel au curcuma*

2 feuilles de shiso

1 trait d’amer Fleurs d’Amer Kebek

garniture : feuille de shiso du Jardin d’Iverness

*Recette de sirop de miel au curcuma

1/4 de tasse de miel de Bellechasse

1/4 de tasse d’eau

1/2 c. à thé de curcuma de Port-au-Persil

Préparation du sirop

Porter à ébullition, puis filtrer.

Préparation

Réunir tous les ingrédients dans un shaker rempli de glace et remuer vigoureusement 30 secondes. Double filtrer sur glace dans un verre de type Old Fashioned. Piquer une feuille de shiso pour décorer.

Borée

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Borée est une concoction de Gilbert Lemieux, mixologue de la Maison Boulud au Ritz Carleton.

Mixologue : Gilbert Lemieux

Les balades en forêt et les bonbons roses à la menthe poivrée déposés dans un bol chez sa grand-mère sont des incontournables de Noël pour Gilbert Lemieux. Le mixologue de la Maison Boulud au Ritz Carleton, à Montréal, a voulu recréer ces souvenirs avec un cocktail. Pour ce faire, il a préparé un sirop à base de thé des bois et de sapin baumier. « On a l’impression de marcher dans le froid quand on prend le verre », explique-t-il. Il a nommé sa recette Borée en l’honneur du nom du vent du nord. Et pour garder l’esprit de famille indissociable de Noël, Gilbert Lemieux utilise le gin Nomades, dont le créateur Marc-Antoine Langlois est son cousin.

Ingrédients

1 1/2 oz de gin Nomades

1 1/4 oz de sirop forestier*

1 oz de citron

Blanc d’œuf

Bitters Forestiers Sombre et Amer

*Recette de sirop forestier

175 g de sucre

250 g d’eau

5 g de thé des bois séché (environ 2 c. à table)

5 g de sapin baumier (environ 2 c. à table)

Préparation du sirop

Mettre les ingrédients dans un chaudron et porter à ébullition. Dès les premiers bouillons, fermer le feu et laisser infuser 30 minutes. Filtrer dans un bocal en verre.

Préparation

Rassembler tous les ingrédients dans un shaker et secouer à sec (sans glace) pour émulsionner. Ajouter de la glace dans le shaker et remuer vigoureusement de nouveau. Filtrer et verser dans une coupette, puis décorer d’une petite branche de sapin.