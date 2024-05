Les fleurs de lilas parfument délicatement les airs au printemps, mais infusent aussi leur douceur à table. La cheffe et propriétaire de la ferme Bika, Fisun Ercan, nous explique comment elle utilise cette plante qu’elle affectionne.

Présentation

Il sent bon, bon, bon, à tel point qu’on aimerait le croquer, ce lilas printanier (Syringa vulgaris). Ses fleurs sont certes comestibles, mais tirent sur l’amer et l’astringence quand elles sont consommées crues. On en tire le plein potentiel en les infusant dans d’autres ingrédients ou en les incorporant dans des préparations. De plus, l’arbuste lui-même est déjà un régal pour les yeux, avec des fleurs de quatre pétales tombant en grappes, aux coloris variés. Et il est facile à cultiver.

Cueillette

Comme pour les amélanches, il ne faut pas rater la floraison des lilas. Elle varie selon les régions, mais généralement, elle intervient dans les deux dernières semaines de mai et parfois les deux premières de juin, indique Fisun Ercan. « Je n’ai pas remarqué une différence de goût selon les couleurs, mais le mieux est d’utiliser les fleurs quand elles viennent tout juste de s’ouvrir et qu’elles présentent de belles boucles. C’est là qu’elles sont le plus aromatiques. Après deux jours, elles sont utilisables, mais auront perdu un peu d’arôme », recommande-t-elle. Une astuce récoltée auprès d’Espace pour la vie : planter différents cultivars permet d’échelonner les périodes de floraison, certaines étant plus tardives, d’autres, plus précoces.

Dégustation

Une véritable palette d’utilisation est possible ! La plus connue est sous forme de sirop, à préparer avec la méthode classique, avant de laisser infuser les fleurs au moins 24 heures au réfrigérateur, puis de les retirer, explique Mme Ercan. Elle incorpore aussi le lilas dans des biscuits sablés, et y recourt pour parfumer du sucre. « J’écrase les fleurs et je les mets dans un pot hermétique en alternant les couches de sucre de canne et de fleurs, en finissant par une couche de sucre. Cela se gardera pour plusieurs mois, à température ambiante. » Elle emploie aussi le lilas dans ses crèmes glacées, en faisant infuser les fleurs dans la base de préparation, puis en ajoutant quelques pétales.