Pour les papas gourmands, qui aiment bien manger et bien boire (et en faire profiter leur entourage), voici quelques idées de cadeaux qu’ils sauront apprécier.

Un peu d’épices

La saison du BBQ débute, et c’est l’occasion de renouveler son garde-manger. Cet assortiment d’épices à BBQ Kanel, parfait pour donner du goût à vos aliments, contient quatre mélanges à épices pour le gril, soit quatre mélanges très différents (paprika, miel, gingembre, sésame et poivre noir). Voilà tout ce qu’il faut pour préparer un savoureux repas à l’extérieur !

Assortiment d’épices pour BBQ, Kanel, 48 $

Un peu de chocolat

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE FOUS DESSERTS La boîte de 18 chocolats

Le papa qui aime les sucreries sera satisfait par les chocolats de Fous desserts. Ils sont composés de pralinés et de caramels, de ganaches aux fruits ou aux épices et sont confectionnés avec soin. On peut choisir des chocolats avec des ganaches de framboise, vanille, café au lait, citron ou passion, des pralinés aux amandes, pistaches, pacanes, ou encore des truffes.

La boîte de 18 chocolats, Fous desserts, 43 $

Un peu de whisky

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Nikka from the Barell Blendend, SAQ, 66,25 $

Pour les amateurs de whisky, ce whisky japonais Nikka from the Barrel Blended est un mélange original d’une étonnante complexité. Les arômes de caramel, de céréales grillées et d’une légère note de fumée en font un whisky fin, agréable et de qualité. Une belle découverte qui saura faire plaisir aux connaisseurs.

Nikka from the Barrel Blended, SAQ, 67,75 $

Passion Thé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB CAMELLIA SINENSIS Assortiment de thés, 42 $

Pour les papas qui apprécient le thé, cet assortiment est composé de cinq thés et d’une tisane qui viennent des plus grands terroirs, d’Inde et de Chine. Noir, vert, blanc ou tisane, il suffit de bien infuser le thé et de prendre le temps de le déguster. Un cadeau idéal pour la découverte de différents parfums.

Assortiment de six thés, Camellia Sinensis, 42 $

Un café dans la nature

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB YETI Tasse empilable Yeti, plusieurs couleurs offertes

Ceux qui aiment les sorties en plein air et qui veulent en même temps avoir leur expresso seront comblés avec les tasses Yeti empilables. Faites en acier inoxydable avec un revêtement en céramique, elles sont durables, résistent au lave-vaisselle et constituent un cadeau idéal pour les papas qui aiment les excursions dans la nature !

Tasse Yeti, 177 ml, 45 $, plusieurs couleurs offertes

Un tablier fantastique

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE FARFELU Tablier, chez Farfelu

Il aime bien boire et bien manger, mais il aime aussi cuisiner ? Ce tablier plaira à tous les pères qui aiment s’activer aux fourneaux et qui pourront porter fièrement ce morceau fabriqué au Québec. Impossible d’y résister et en plus, on pourra apprécier les petits plats mijotés par papa !

Tablier, chez Farfelu, 29,99 $

Délicieuses gaufres !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CUISINART Gaufrier à quatre moules, 129,99 $, Cuisinart

Qui n’aime pas les gaufres ? Pour les déjeuners enchantés en famille, un gaufrier constitue un cadeau idéal pour faire plaisir aux petits comme aux grands ! Ce gaufrier Cuisinart permet de préparer quatre gaufres à alvéoles à la fois. Pratique, un voyant lumineux vert indique à quel moment les gaufres sont prêtes à être dégustées. À table !

Gaufrier à quatre moules, 129,99 $, Cuisinart

