Pique-nique Les vins de la semaine

Je ne le dirai jamais assez : le contenant d’un vin n’a rien à voir avec sa qualité. On peut mettre de très bons vins en canettes ou en viniers. D’ailleurs, de nombreux contenants non traditionnels sont plus écologiques et plus légers, ce qui n’est pas négligeable lorsqu’on part en pique-nique. Mais si vous préférez une bouteille (pour aller avec le panier, la nappe à carreaux et la vaisselle), optez pour une bouteille légère et une capsule à vis, comme les trois vins de cette semaine.