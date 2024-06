Après avoir conquis La Petite-Patrie, l’iconique bar laitier né rue Bélanger il y a quelques années séduit désormais les habitants du Mile End.

Depuis quelques semaines, dans le vaste et éclairé local de l’avenue Laurier Ouest, qui a abrité jadis un restaurant thaïlandais (Chao Phraya), de même qu’Espace Go, dans les années 1980, se dresse désormais l’une des meilleures adresses de crème glacée en ville.

Les habitués reconnaîtront le menu, qui varie au gré des humeurs de sa glacière, Anabelle Berkani. Les grands favoris demeurent ici les cornets de glace molle maison, végane et veloutée à souhait.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La molle végane, vanille-framboise ces jours-ci, attire toujours les foules.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le vaste local était jadis occupé par un resto thaïlandais.

Anabelle Berkani, co-propriétaire du Iconoglace





Ces jours-ci, on peut se gâter avec d’heureux et rafraîchissants mélanges de vanille et goyave, ou encore mangue et fraise, ou pourquoi pas pamplemousse et chocolat. Les fameux Sundaes continuent d’être très vendeurs, notamment la création du moment, à la tarte au citron au moment d’écrire ces lignes.

Sinon, les ouragans, la crotte de licorne (à la barbe à papa), le drumstick ou l’affogato sont toujours d’excellents choix !

À noter que la cuisine est ici trois fois grande comme celle de la rue Bélanger, et qu’une belle terrasse (rue Clark) pourra accueillir les clients très prochainement !

Ouvert tous les jours, de 12 h à 22 h

50, avenue Laurier Ouest, Montréal

