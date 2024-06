Qu’un établissement ait un « directeur artistique », de la trempe du peintre montréalais Dan Climan qui plus est, en dit long sur l’importance du lieu dans l’expérience que l’on vit au restaurant. Situé dans l’ancienne Maison publique, nouvelle demeure de l’attachant chef vedette Danny Smiles, Le Violon souhaite – en toute humilité ! – être à la restauration montréalaise ce qu’un Stradivarius est à un orchestre.

La transformation du local à l’angle des rues Marquette et Gilford est impressionnante. Passé de pub sombre mais chaleureux à bistro chic, l’intérieur est aujourd’hui lustré et lumineux. Les tables sont parées de nappes blanches, fait rare à Montréal ces jours-ci.

C’est certainement le grand format d’un élégant dalmatien ornant le mur du fond qui vole la vedette dans la salle à manger. Dan Climan a peint deux tableaux sur mesure pour « son » restaurant. L’autre est une scène de motocross volant au-dessus d’une rangée de voitures aux couleurs pastel. Tout est doux dans le choix des teintes. L’Atelier Zébulon Perron a aussi eu son mot à dire dans la déco !

C’est un ensemble particulièrement bien accordé qui est à l’origine du Violon. Trois des propriétaires, soit Danny Smiles, Mitch Laughren et Andrew Park, ont travaillé ensemble au regretté Bremner, dans le Vieux-Montréal. Par la suite, ils se sont tous retrouvés à l’Auberge Willow, dans le village d’Hudson, lorsque Danny y a été nommé directeur culinaire. S’ajoutent à l’équipe la chef de cuisine Sara Raspa et la gérante Kyra Lajeunesse.

Sachant que ce noyau a un grand nombre de contacts dans le milieu des arts et de la musique en particulier – ils ont régulièrement travaillé à l’« Artist World » du festival Osheaga et de nombreuses vedettes internationales ont fêté leur après-concert au Double’s, autre établissement appartenant en partie à Danny Smiles et à Andrew Park –, on peut s’attendre à ce que Le Violon fasse jaser bien au-delà de Montréal. Cela dit, c’est également un restaurant de quartier, en plein Plateau, où tout le monde peut se poser.

Mais qu’allons-nous boire et manger dans ce nouvel établissement aux grandes ambitions, demandez-vous ? À n’en point douter, les bases françaises et italiennes seront présentes. Les poissons et fruits de mer joueront les premiers… violons. Légumes (des fermes Birri et Parcelles, entre autres) et pâtes fraîches auront également un rôle prépondérant au menu.

Certes, un nouveau restaurant a toujours besoin d’une période de rodage avant de trouver son rythme de croisière. Ne jugeons pas trop vite ! Mais l’équipe du Violon vise haut, avec une approche ludique, généreuse et chaleureuse de la gastronomie, comme on l’aime. L’ouverture au public se fait dès le lundi 17 juin et les réservations ont déjà commencé à s’envoler. Seul le dimanche sera chômé par l’équipe, qui recevra les dîneurs six soirs par semaine.

4720, rue Marquette, Montréal

