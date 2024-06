Avant, pendant ou après une balade à vélo sur Le P’tit train du Nord, Le Baroudeur de Saint-Sauveur, à 2 km de la piste, accueille les adeptes de la petite reine (et les autres !) désirant faire une pause dans une ambiance décontractée et chaleureuse.

Le projet est mené par le chef Samuel Paradis-Tremblay, également instigateur du restaurant Les vieilles portes qui ouvrira sous peu à Saint-Sauveur, et par son père.

Situé à quelques pas de l’église, dans une section moins courue de la rue Principale, le joli café cycliste propose des viennoiseries matinales et plusieurs types de cafés de Barista Microtorréfacteur, dont un divin latte, à la fois corsé et onctueux. Ceux qui veulent pique-niquer dans les environs y trouveront également leur compte avec différents sandwichs à emporter (le croque-monsieur est délicieux !), des cafés glacés et quelques douceurs (excellents scones, gâteau alléchant, panna cottas).

Si vous êtes plus de type apéro, le café-buvette d’inspiration italo-parisienne, qui prolongera ses heures d’ouverture à partir du 22 juin, dispose depuis peu d’un permis d’alcool et offre différentes options à siroter (cocktails, vins au verre, etc.) et d’antipasti à grignoter sur sa terrasse arrière. Un projet de speakeasy est également prévu au sous-sol.

Vous pouvez même repartir avec un cuissard, un maillot ou une mignonne casquette cycliste puisque des vêtements et accessoires signés par l’entreprise québécoise Le Braquet sont vendus sur place.

194, rue Principale, Saint-Sauveur